МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Политические позиции Владимира Зеленского на фоне обсуждения инициативы США по урегулированию украинского конфликта серьезно истощены, пишет журнал The Spectator.
«
"Политический капитал Зеленского серьезно истощен", — говорится в публикации.
При этом, пишет автор, на поле боя все тоже складывается не в пользу главы киевского режима. Эти факторы говорят о том, что Россия может добиться победы в конфликте несколькими путями, что можно считать серьезным преимуществом. Особенно, когда Зеленский и его западные партнеры отвергают мирные инициативы, поясняет издание.
План США по урегулированию и позиция России
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.