На Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому - РИА Новости, 26.11.2025
05:53 26.11.2025
На Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому
На Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому
На Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому
Политические позиции Владимира Зеленского на фоне обсуждения инициативы США по урегулированию украинского конфликта серьезно истощены, пишет журнал The... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T05:53:00+03:00
2025-11-26T05:53:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому

Spectator: политический капитал Зеленского серьезно истощен

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Политические позиции Владимира Зеленского на фоне обсуждения инициативы США по урегулированию украинского конфликта серьезно истощены, пишет журнал The Spectator.
«
"Политический капитал Зеленского серьезно истощен", — говорится в публикации.
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
01:06
При этом, пишет автор, на поле боя все тоже складывается не в пользу главы киевского режима. Эти факторы говорят о том, что Россия может добиться победы в конфликте несколькими путями, что можно считать серьезным преимуществом. Особенно, когда Зеленский и его западные партнеры отвергают мирные инициативы, поясняет издание.

План США по урегулированию и позиция России

На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто
01:49
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева на переговорах в Женеве, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.
"О чем вообще говорить": в Киеве резко высказались о принуждении России
04:31
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
