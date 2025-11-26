Рейтинг@Mail.ru
От Зеленского отвернулись даже сторонники майдана, считает одесситка
04:22 26.11.2025
От Зеленского отвернулись даже сторонники майдана, считает одесситка
От Зеленского отвернулись даже сторонники майдана, считает одесситка
украина
одесса
дело миндича
Дело Миндича
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отношение украинцев к Владимиру Зеленскому сильно ухудшилось в связи с коррупционным скандалом, сейчас его не поддерживают даже бывшие "майдановцы", которые раньше были на его стороне, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
"Конечно, в связи с этим коррупционным скандалом пошатнулось отношение к нему. В последнее время-то люди, даже патриоты, относились к нему плохо, а сейчас еще и больше стало", - сказала собеседница агентства.
Одесса - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Одессе выросло число принудительно мобилизованных, сообщила жительница
18 ноября, 04:48
Она отметила, что одесситы всегда плохо относились к Зеленскому.
"А к этому количеству людей (кто плохо относится к Зеленскому - ред.) еще присоединились те, которые даже "кастрюли" (так на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.), которые были на стороне его. Сейчас очень маленькая поддержка у него, очень маленькая", - добавила она.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, позднее отправленного в отставку, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Жительница Одессы назвала возможную причину убийства Парубия
16 октября, 07:16
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Жительница Одессы рассказала, что горожане ждут от нового руководства
17 октября, 03:47
 
