От Зеленского отвернулись даже сторонники майдана, считает одесситка

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Отношение украинцев к Владимиру Зеленскому сильно ухудшилось в связи с коррупционным скандалом, сейчас его не поддерживают даже бывшие "майдановцы", которые раньше были на его стороне, рассказала РИА Новости жительница Одессы.

"Конечно, в связи с этим коррупционным скандалом пошатнулось отношение к нему. В последнее время-то люди, даже патриоты, относились к нему плохо, а сейчас еще и больше стало", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что одесситы всегда плохо относились к Зеленскому

"А к этому количеству людей (кто плохо относится к Зеленскому - ред.) еще присоединились те, которые даже "кастрюли" (так на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.), которые были на стороне его. Сейчас очень маленькая поддержка у него, очень маленькая", - добавила она.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.