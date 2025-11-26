https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057560504.html
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского - РИА Новости, 26.11.2025
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
Владимир Зеленский разочарован отменой визита в США, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.11.2025
Журналист Боуз: Зеленский разочарован отменой поездки в США