Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057560504.html
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского - РИА Новости, 26.11.2025
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
Владимир Зеленский разочарован отменой визита в США, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T01:06:00+03:00
2025-11-26T01:06:00+03:00
в мире
сша
киев
владимир зеленский
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051925_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_495c6066cc1cd50e5856e45edc506d92.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057559063.html
https://ria.ru/20251125/ssha-2057544495.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051925_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_20443d679665be9833bf1e0b21356cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, владимир зеленский, чей боуз
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Чей Боуз
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский разочарован отменой поездки в США

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВ, 27 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разочарован отменой визита в США, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз со ссылкой на источники.
"Источники в Киеве сообщили мне: "Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон"", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Киеве раскрыли, что задумал Зеленский насчет плана США
00:55
Ранее телеканал CBS сообщал, что Зеленский на этой неделе может приехать в Вашингтон на встречу с Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине. В понедельник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не запланирована.
Издание Financial Times писало, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп: в плане США по Украине осталось лишь несколько спорных пунктов
Вчера, 22:49
 
В миреСШАКиевВладимир ЗеленскийЧей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала