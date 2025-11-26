Рейтинг@Mail.ru
"Планы сорваны". Запад ставит Киев перед трудным выбором
08:00 26.11.2025
"Планы сорваны". Запад ставит Киев перед трудным выбором
"Планы сорваны". Запад ставит Киев перед трудным выбором
Командование ВСУ признает: тяжелое положение на линии боевого соприкосновения и кризис комплектования довели войска до изнеможения. Не видя победных перспектив,
2025
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Командование ВСУ признает: тяжелое положение на линии боевого соприкосновения и кризис комплектования довели войска до изнеможения. Не видя победных перспектив, солдаты все чаще оставляют части, что чревато политическими последствиями. Союзники между тем ставят перед Зеленским трудновыполнимые задачи. Об опасениях Киева — в материале РИА Новости.

Коррупция с насилием

"Ситуация очень сложная, мы действительно измотаны этим годом войны", — сказал изданию Die Zeit начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Одна из главных проблем, по его словам, — людской ресурс. Командирам нужно "больше пехоты".
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные
Как именно пополняют войска, Гнатов умолчал. А ведь скандалов с мобилизацией все больше. Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил: на ТЦК во втором полугодии 2025-го жалуются в два раза чаще, чем в первом.
"То и дело нас просят приехать и зафиксировать нарушения", — отметил он.
При этом тэцэкашники формально не имеют права даже проверять документы, не говоря уже о каком-либо ограничении свободы. В недавнем интервью западным СМИ Лубинец привел в пример "шокирующий случай". Мобилизованный успел сказать адвокату, что его забирают в военкомат и он на все согласился. Однако на следующий день этот украинец умер при невыясненных обстоятельствах. На теле — следы побоев.
Применять силу военкомы не стесняются даже публично. В Киеве сотрудник ТЦК во дворе Деснянского района стрелял из травматического пистолета. В городском военкомате инцидент объяснили провокацией.
Много происшествий в Одессе. В ТЦК Суворовского района при досмотре "бусифицированого" взорвалась граната. Мобилизованный погиб, пятеро раненых. А чуть ранее прямо на улице военком в споре с горожанами грозил пистолетом.
© Кадр видео из соцсетейСотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус
Не обходится и без коррупции. Отправки на передовую в Черкассах до недавнего времени можно было избежать, если имелись лишние 16 тысяч долларов. Освобождение от мобилизации "под ключ" подразумевало удаление из базы розыска в системе "Оберег", оформление фиктивного ухода за инвалидом и снятие с воинского учета. Схему раскрыли на прошлой неделе.
Военкомы трудятся изо всех сил, но план не выполняют, посетовал сотрудник Полтавского ТЦК Андрей Истомин.

В режиме ожидания

С этим связаны другие проблемы ВСУ — деморализация и дезертирство.
Командир одного из батальонов 3-го армейского корпуса (сформированного на основе 3-й ОШБр, собранной из боевиков "Азова"*) Вадим Корженко бьет тревогу: моральный дух падает. В том числе из-за разговоров о возможном завершении конфликта. ВСУ стали "жить надеждой на перемирие в ущерб текущей ситуации", возмущается он. Военные хотят просто "подождать, пока политики договорятся", а десятки тысяч покидают позиции и едут домой.
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
"У нас миллионы ухилянтов, которые ходят, прячутся и просто наблюдают", — утверждает секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко. По его данным, 80% сбегают прямо из центров подготовки. В результате ушедших в самоволку скоро будет столько же, сколько и действующих боевиков.
Генпрокуратура завела более 161 тысячи дел на самовольно оставивших части — в четыре раза больше, чем год назад. Рост — шестнадцать тысяч в месяц. В 2024-м этот показатель не превышал пяти тысяч.
Костенко полагает, что в перспективе дезертиры превратятся в мощную политическую силу, которая "выдвинет претензии тем, кто сейчас воюет".
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ

Нужные люди

На фоне военных неудач и кризиса комплектования армии украинские политики стали откровеннее. Нардеп Вадим Ивченко из комитета Рады по обороне в интервью украинским СМИ сообщил, что потери ВСУ с 2022-го убитыми и ранеными приблизились к миллиону человек.
"Более 500 тысяч двухсотые, примерно столько же — трехсотые. <…> За что они погибают?" — задал парламентарий риторический вопрос, добавив, что реальные цифры "могут быть и больше".
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза со ссылкой на утечки украинских военных документов оценил потери Киева в 1,7 миллиона человек. "Понятно, почему военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя", — отметил он.
Более активно пополнять поредевшие от боев и дезертирства войска призывают Зеленского европейские партнеры. Глава киевского режима уверяет, что сейчас в ВСУ набирают по тридцать тысяч человек в месяц. По мнению союзников, этого мало.
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции
Канцлер Фридрих Мерц откровенно намекает: украинцы, осевшие в Германии, родине нужны больше. А "Страна.ua" пишет, что некоторых депортированных ТЦК встречают чуть ли не на вокзале.
Еще один вариант — снизить мобилизационный возраст. Однако, указывает нардеп Костенко, политики думают о выборах и всячески заигрывают с избирателями. Поэтому Киев старается не давить на молодежь 18-22 лет и уклонистов (лишь пять процентов дел дошли до суда).
Некоторые правила все же ужесточили. Комитет по нацбезопасности и обороне Рады предупредил о скором запрете выезда из страны "нарушителям воинского учета". Пока бронь на 45 дней не позволяет пересечь границу, если данные не обновлены. Впрочем, все это вряд ли поможет киевскому режиму.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
