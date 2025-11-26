Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского рассказали, с кем Зеленский будет обсуждать Украину
14:11 26.11.2025 (обновлено: 17:45 26.11.2025)
В офисе Зеленского рассказали, с кем Зеленский будет обсуждать Украину
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз, который принимал участие в переговорах с американской делегацией в Женеве по мирному плану... РИА Новости, 26.11.2025
В офисе Зеленского рассказали, с кем Зеленский будет обсуждать Украину

Бевз: Зеленский будет обсуждать территории Украины только с Путиным и Трампом

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз, который принимал участие в переговорах с американской делегацией в Женеве по мирному плану Вашингтона, заявил, что вопрос территорий был выделен в отдельную категорию, по его словам, Зеленский будет обсуждать его только с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
В интервью итальянской газете Repubblica Бевз заявил, что участники дискуссии в Женеве выделили "группу крайне чувствительных пунктов, по которым они не были уполномочены принимать окончательные решения".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Москва получила последние версии плана США по Украине, заявил Ушаков
Вчера, 12:23
"Конечно, они были скорректированы, и были попытки найти решения, но наш президент ясно дал понять: обсуждать украинскую территорию может только он, и только с Путиным или Трампом. Любое обсуждение границы должно начинаться с нынешней линии соприкосновения с российскими военными, а не за ее пределами", - сказал член украинской делегации.
В понедельник газета Washington Post сообщила, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CNN рассказал о разногласиях между США и Украиной по ключевым пунктам плана
Вчера, 09:34
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Госдуме рассказали, почему Зеленский добивается встречи с Трампом
Вчера, 12:19
 
