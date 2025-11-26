В офисе Зеленского рассказали, с кем Зеленский будет обсуждать Украину

РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз, который принимал участие в переговорах с американской делегацией в Женеве по мирному плану Вашингтона, заявил, что вопрос территорий был выделен в отдельную категорию, по его словам, Зеленский будет обсуждать его только с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.