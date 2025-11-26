Рейтинг@Mail.ru
Путин и Жапаров приняли совместное заявление по итогам встречи в Бишкеке
26.11.2025
Путин и Жапаров приняли совместное заявление по итогам встречи в Бишкеке
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подвели итоги переговоров в Бишкеке и приняли совместное заявление об углублении отношений. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подвели итоги переговоров в Бишкеке и приняли совместное заявление об углублении отношений.

Основные положения документа

  • Москва и Бишкек будут взаимодействовать в сфере трудовой миграции и использовать цифровые технологии для администрирования.
  • Россия и Киргизия намерены продвигать русский язык для межнационального общения.
  • Страны рассчитывают углублять экономическую интеграцию в рамках ЕАЭС.
  • Путин и Жапаров договорились расширять военно-техническое взаимодействие, сотрудничать в области биологической безопасности.
  • Государства поддерживают формирование архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
  • Стороны выступают за соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия.
  • Москва и Бишкек отметили рост поставок киргизской сельхозпродукции в Россию.

Путин об итогах встречи

Президент заявил, что переговоры были результативными, лидеры обсудили весь комплекс вопросов, обменялись мнениями по актуальным темам:
«

"Все это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских связей между Россией и Кыргызстаном".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
По его словам, Россия поставляет в Киргизию бензин и дизель на льготных условиях. "Газпром" продолжит работать над экспортом в регионы страны. В то же время Москва и Бишкек почти отказались от иностранных валют во взаиморасчетах.
Путин отметил, что его радует повсеместное использование русского языка в республике:
«
"Символично, что накануне нашего визита в Бишкеке был открыт Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещать в Киргизии новый телевизионный канал на русском языке — "Номад ТВ".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Российский лидер подчеркнул, что развитие ЕАЭС приносит дивиденды всем участникам объединения, включая Киргизию:
«
"За прошедшие десять лет с момента вступления республики в ЕАЭС ее ВВП увеличился в 2,5 раза, вырос вчетверо объем экспорта в другие страны Евразийского союза".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Также он обсудил с коллегой военно-техническое сотрудничество. Президент заявил, что российская военная база вносит большой вклад в укрепление безопасности Киргизии и Центральной Азии.

Заявления Жапарова

Москва и Бишкек высоко оценили двустороннее сотрудничество, заявил лидер Киргизии. Республика имеет схожие подходы ко многим вопросам международной повестки:
«
"Отношения Россия и Киргизии обусловлены вековой дружбой и общим историческим наследием, Бишкек привержен укреплению партнерства с Москвой".
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс
Садыр Жапаров
президент Киргизии
Жапаров уточнил, что страна приветствует интерес российского бизнеса к местным предприятиям, готова оказывать поддержку. Он назвал авиабазу в Канте важным компонентом поддержания стабильности в Центральной Азии.
Жапаров добавил, что обсудил с Путиным сферу миграции, стороны заинтересованы в присутствии киргизских работников в России:
«

"Такого количества подписанных межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, пожалуй, (у Бишкека. — Прим. ред.) нет ни с одним из иностранных государств".

Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс
Садыр Жапаров
президент Киргизии

Официальный визит Путина в Киргизию продлится с 25 по 27 ноября.

У российского лидера также запланированы встреча с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Завершит саммит официальный прием от президента Киргизии. Ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки.
