Защита отца экс-замглавы Минобороны Иванова попросила не изымать мотоцикл

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Защита отца бывшего замминистра обороны Тимура Иванова попросила суд не изымать по иску Генпрокуратуры мотоцикл "Триумф", который тот приобрел для своего отца в 2015 году до работы на госслужбе, следует из письменных возражений ответчика в распоряжении РИА Новости.

"Ответчик (Иванова В.Г., отца бывшего замминистра - ред.) подчёркивает, что мотоцикл Triumph ThunderbirdStorm ABS 2012 года выпуска был приобретён дарителем Ивановым Тимуром Вадимовичем в 2015 году (точная дата регистрации в ГИБДД данного мотоцикла на имя Иванова Т.В. - 28.07.2015 г.), до занятия государственной должности, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись, а следовательно, данное транспортное средство не может быть предметом антикоррупционного иска в любом случае", - говорится в письменных возражениях отца бывшего замминистра Вадима Иванова

В среду Пресненский суд Москвы начал слушать по существу иск Генпрокуратуры об изъятии имущества.

Также в среду представители бывшей жены Светланы Захаровой просили исключить из иска украшения, которые были куплены в период брака с Михаилом Маниовичем, включая кольцо Graff, представили письмо от аукциона Christie's о его покупке.

Как уточняется в документе, сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.

При обыске у Иванова нашли 281,8 миллиона рублей, чуть более 360 тысяч долларов (32,7 миллиона рублей по действовавшему курсу), 191,5 тысячи евро (чуть более 19 миллионов рублей), 100 тысяч дирхамов ОАЭ (2,5 миллиона рублей), а также почти 2,5 миллиона рублей на счетах в Альфа-Банке , ВТБ и Сбербанке . Среди предметов, изъятых в ходе обыска, оказались, например, 170 ювелирных изделий и представляющих культурную ценность 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия и и более 40 часов.

Кроме того, сообщается в иске, Иванов приобрел 15 объектов недвижимости на 235,152 миллиона рублей. Это жилой дом площадью 344,8 квадратных метра и стоимостью 8,8 миллиона рублей в подмосковном поселке Архангельское ; жилое помещение на улице Поварской в Москве площадью 317,2 квадратных метра стоимостью 115,9 миллиона рублей. Есть среди покупок и земельные участки: например, два из них в Карелии (один площадью около пяти тысяч квадратных метров, второй - 1,5 тысячи), восемь участков в Одинцовском округе Подмосковья , участок в Красногорском округе, жилой дом в подмосковной деревне Раздоры площадью почти 800 квадратных метров за 31,9 миллиона рублей.

Также Иванову принадлежит автомобиль ЗИС 1949 года выпуска и мотоцикл Harley Davidson.

Среди найденных у него предметов роскоши есть восемь наименований ружей и пистолетов и 16 наименований мечей, шпаг, стилетов и ятаганов, указывается в иске. Часть имущества Иванов оформлял на своих родственников и доверенных людей.