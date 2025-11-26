Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье
08:12 26.11.2025 (обновлено: 10:35 26.11.2025)
Российские войска нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье
Российские войска нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье
россия, киев, запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Запорожье, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска поразили крупную военную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Запорожье — ночной удар по крупной украинской военной базе. <…> Подтверждено минимум четыре точных попадания. Цель — Уральский казарменный комплекс", — сказал он.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Пехота ВСУ отказалась идти на передовую в Харьковской области
06:36
По словам подпольщика, этот комплекс служил как казармы для солдат ВСУ, пункт накопления и отдыха для штурмовых групп, база хранения боеприпасов, беспилотников и оборудования.
Лебедев рассказал также, что другими целями были объекты ВМС Украины в Одесской области, цеха производства дронов и транспортные узлы в Харькове и области, командный пункт и склады беспилотников в Сумской области.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияКиевЗапорожьеСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
