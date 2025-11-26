Российские войска нанесли удар по крупной военной базе ВСУ в Запорожье

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска поразили крупную военную базу ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Запорожье — ночной удар по крупной украинской военной базе. <…> Подтверждено минимум четыре точных попадания. Цель — Уральский казарменный комплекс", — сказал он.
По словам подпольщика, этот комплекс служил как казармы для солдат ВСУ, пункт накопления и отдыха для штурмовых групп, база хранения боеприпасов, беспилотников и оборудования.
Лебедев рассказал также, что другими целями были объекты ВМС Украины в Одесской области, цеха производства дронов и транспортные узлы в Харькове и области, командный пункт и склады беспилотников в Сумской области.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
