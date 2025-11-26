Рейтинг@Mail.ru
Запад вряд ли откажется от взаимодействия в G20, считает шерпа России - РИА Новости, 26.11.2025
13:59 26.11.2025
Запад вряд ли откажется от взаимодействия в G20, считает шерпа России
Запад вряд ли откажется от взаимодействия в G20, считает шерпа России - РИА Новости, 26.11.2025
Запад вряд ли откажется от взаимодействия в G20, считает шерпа России
Запад вряд ли когда-нибудь откажется от взаимодействия в "Большой двадцатке", слова президента Франции Эммануэля Макрона об утрате смысла этого формата... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
россия
франция
светлана лукаш
эммануэль макрон
большая двадцатка
g7
оон
россия
франция
в мире, россия, франция, светлана лукаш, эммануэль макрон, большая двадцатка, g7, оон
В мире, Россия, Франция, Светлана Лукаш, Эммануэль Макрон, Большая двадцатка, G7, ООН
Запад вряд ли откажется от взаимодействия в G20, считает шерпа России

Шерпа Лукаш: Запад вряд ли когда-нибудь откажется от взаимодействия в G20

© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"
Заместитель начальника экспертного управления президента РФ, российский шерпа в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Запад вряд ли когда-нибудь откажется от взаимодействия в "Большой двадцатке", слова президента Франции Эммануэля Макрона об утрате смысла этого формата заключают в себе обиду от невозможности продавить в нем свои решения, заявила шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
Ранее Макрон заявил, что G20 сталкивается с большими трудностями в урегулировании глобальных кризисов. По его мнению, её странам-членам необходимо активизировать свои усилия, иначе этот формат может потерять смысл своего существования.
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Саммит G20 показал пропасть между Западом и Африкой, считает эксперт
25 ноября, 15:33
25 ноября, 15:33
"Я не думаю, что Запад когда-либо остановится во взаимодействии в форме "Группы двадцати". Во-первых, ни один другой формат не даст настолько плотного…, эффективного и, наверное, действенного взаимодействия со странами, от которых на самом деле сейчас зависит намного больше, чем от стран "Семерки" (G7 – ред.)", - сказала шерпа, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Как отметила Лукаш, именно усилиями западных держав сугубо экономический формат G20 превратился в "некий параллельный площадке ООН формат для обсуждения геополитических вопросов". В G20 подобным не должны заниматься, и скоро работа формата, как надеется Лукаш, вернется в правильное русло.
При этом шерпа РФ подчеркнула, что слова французского лидера об утрате значения "Группы двадцати" содержат в себе обиду тех, кто препятствует нормальному взаимодействию в G20.
"Знаете, такая вот как бы мелкая обида: мне не удается провести здесь свои решения. Ну, значит, этот формат не работает и недостаточно эффективен", - подчеркнула она.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили прошедший саммит G20
24 ноября, 15:37
24 ноября, 15:37
 
В миреРоссияФранцияСветлана ЛукашЭммануэль МакронБольшая двадцаткаG7ООН
 
 
