Запад вряд ли откажется от взаимодействия в G20, считает шерпа России

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Запад вряд ли когда-нибудь откажется от взаимодействия в "Большой двадцатке", слова президента Франции Эммануэля Макрона об утрате смысла этого формата заключают в себе обиду от невозможности продавить в нем свои решения, заявила шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.

"Знаете, такая вот как бы мелкая обида: мне не удается провести здесь свои решения. Ну, значит, этот формат не работает и недостаточно эффективен", - подчеркнула она.