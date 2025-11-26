Запад вряд ли откажется от взаимодействия в G20, считает шерпа России

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Запад вряд ли когда-нибудь откажется от взаимодействия в "Большой двадцатке", слова президента Франции Эммануэля Макрона об утрате смысла этого формата заключают в себе обиду от невозможности продавить в нем свои решения, заявила шерпа РФ в "Группе двадцати" Светлана Лукаш.
"Я не думаю, что Запад когда-либо остановится во взаимодействии в форме "Группы двадцати". Во-первых, ни один другой формат не даст настолько плотного…, эффективного и, наверное, действенного взаимодействия со странами, от которых на самом деле сейчас зависит намного больше, чем от стран "Семерки" (G7 – ред.)", - сказала шерпа, выступая в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
При этом шерпа РФ подчеркнула, что слова французского лидера об утрате значения "Группы двадцати" содержат в себе обиду тех, кто препятствует нормальному взаимодействию в G20.
"Знаете, такая вот как бы мелкая обида: мне не удается провести здесь свои решения. Ну, значит, этот формат не работает и недостаточно эффективен", - подчеркнула она.
