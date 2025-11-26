Рейтинг@Mail.ru
Запад не может улучшить переговорную позицию Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2025
11:11 26.11.2025
Запад не может улучшить переговорную позицию Киева, пишут СМИ
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
Запад не может улучшить переговорную позицию Киева, пишут СМИ

AC: Запад не может помочь Украине в улучшении переговорной позиции

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украина не имеет необходимых для переговоров по урегулированию рычагов давления, а западные союзники ей в этом помочь не могут, так как улучшение переговорной позиции предполагает военную поддержку, пишет журнал American Conservative.
"Требовать сделку с лучшими условиями - значит доказать наличие улучшенных рычагов давления, которые в свою очередь требуют лучших перспектив на поле боя. Если Вашингтон и Брюссель хотели бы существенно лучших условий (для Киева - ред.), Украине бы понадобилась в некотором роде комбинация из дополнительных военных, большего количества боеприпасов, оборонного воздушного "зонтика" или желание части НАТО прямой эскалации с Россией. Эти цели соответственно невозможны, неосуществимы, невообразимы и абсурдны", - говорится в публикации.
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
