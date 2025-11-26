Уровень занятости россиян в возрасте 30-49 лет стал рекордным

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уровень занятости среди россиян в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет достиг рекордных значений в 90% и 92% соответственно, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В настоящее время во всех возрастных группах от 30 до 70 лет уровни занятости достигли пиковых значений. Для тех, кому 30 – 39 лет и 40 – 49 лет, – это рекордные за всю историю значения 90% и 92% соответственно", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.