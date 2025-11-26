Рейтинг@Mail.ru
Уровень занятости россиян в возрасте 30-49 лет стал рекордным
11:42 26.11.2025
Уровень занятости россиян в возрасте 30-49 лет стал рекордным
Уровень занятости россиян в возрасте 30-49 лет стал рекордным

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уровень занятости среди россиян в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет достиг рекордных значений в 90% и 92% соответственно, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"В настоящее время во всех возрастных группах от 30 до 70 лет уровни занятости достигли пиковых значений. Для тех, кому 30 – 39 лет и 40 – 49 лет, – это рекордные за всю историю значения 90% и 92% соответственно", - говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
Отмечается, что при этом занятость граждан 20-29 лет в последние пять лет стабильно находится на уровне в 69%. Однако именно эта возрастная группа является источником покрытия кадровой потребности в России, поэтому компаниям необходимо с помощью института наставничества и других инструментов привлекать эту категорию на работу, повышать их производительность.
"По итогам заседания всем профильным ведомствам поручено организовать разработку документов регламентирующих наставничество. Минтруду России, Минпромторгу России, Минздраву России поручено при разработке документов регламентирующих наставничество, соблюсти единство общих положений и принципов в методологии наставничества, а также принцип непротиворечивости нормативных документов. Разработку осуществлять совместно с социальными партнерами – работодателями и профсоюзами", - сообщили в аппарате вице-премьера.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
6 ноября, 05:03
 
