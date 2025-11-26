Утренний "Научный забег" в Сириусе собрал 650 участников

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Утренний "Научный забег", посвященный 80-летию атомной промышленности, собрал 650 участников в первый день V Конгресса молодых учёных, рассказали в пресс-службе фонда "Росконгресс".

В "Научном забеге" длиной 5 километров от Медальной площади Олимпийского парка принимали участие молодые учёные, жители и гости федеральной территории "Сириус".

"Утренний забег, посвященный 80-летию атомной промышленности, открыл первый день V Конгресса молодых учёных, проходящего в Научно-технологическом университете "Сириус". Более 650 участников конгресса вышли на старт дистанции 5 км, проложенной по Олимпийскому парку", - говорится в сообщении.

В фонде рассказали, что перед стартом призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая провела разминку для бегунов. Интеллектуальная викторина и тренировка когнитивных функций также стали частью разминки участников утреннего забега.

"У меня есть история о том, как спорт бывает полезен в научной деятельности. На первом курсе МИФИ у меня были проблемы с общей физикой до того момента, как на футбольном турнире мы не сыграли против команды преподавателя, и мне удалось тогда забить гол. Я хорошо запомнил его фразу о том, что в здоровом теле здоровый дух, а наука дальше пойдёт. Сегодня мы в очередной раз будем развеивать миф о том, что учёные – это скучные люди, которых не интересует ничего кроме науки. Здорово, что собралась целая площадь участников. Уверен, что такое энергичное начало будет продолжено на конгрессе", – привели в пресс-службе фонда слова председателя координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию Никиты Марченкова.

Победителями забега стали член корсовета, директор департамента стратегического развития Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Смыков и Анастасия Ряполова из Университета "Сириус".

Юбилейный V Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным . Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.

В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.