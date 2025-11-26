Рейтинг@Mail.ru
Утренний "Научный забег" в Сириусе собрал 650 участников
16:38 26.11.2025
Утренний "Научный забег" в Сириусе собрал 650 участников
Утренний "Научный забег" в Сириусе собрал 650 участников - РИА Новости, 26.11.2025
Утренний "Научный забег" в Сириусе собрал 650 участников
Утренний "Научный забег", посвященный 80-летию атомной промышленности, собрал 650 участников в первый день V Конгресса молодых учёных, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 26.11.2025
россия
ирина слуцкая
владимир путин
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
россия
Новости
россия, ирина слуцкая, владимир путин, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Россия, Ирина Слуцкая, Владимир Путин, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Утренний "Научный забег" в Сириусе собрал 650 участников

"Научный забег" к 80-летию атомной промышленности собрал 650 участников

Сириус. Архивное фото
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Утренний "Научный забег", посвященный 80-летию атомной промышленности, собрал 650 участников в первый день V Конгресса молодых учёных, рассказали в пресс-службе фонда "Росконгресс".
В "Научном забеге" длиной 5 километров от Медальной площади Олимпийского парка принимали участие молодые учёные, жители и гости федеральной территории "Сириус".
РоссияИрина СлуцкаяВладимир ПутинНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
