Вымогателей денег у раненых бойцов СВО задержали в Москве

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Задержаны двое вымогателей, требовавшие деньги у раненых бойцов СВО под угрозой принудительной выписки и направления в зону боевых действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 миллиона рублей у раненых ветеранов СВО задержали мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области", - написала она в Telegram-канале.

По словам Волк , в полицию поступило заявление от участника СВО, находящегося на лечении после получения боевого ранения, о том, что ему угрожают неизвестные.

"Под предлогом принудительной выписки из стационара и последующего направления на линию боевого соприкосновения злоумышленники потребовали передать им наличность в размере одного миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали сообщников при передаче денег", - рассказала Волк.

В дальнейшем стало известно об еще одном случае вымогательства - аналогичным образом соучастники требовали 300 тысяч рублей у другого ветерана специальной военной операции, находящегося на лечении в том же госпитале.

По данному факту возбуждены уголовные дела о вымогательстве, соединенных в одно производство, фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы.