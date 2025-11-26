Рейтинг@Mail.ru
Вымогателей денег у раненых бойцов СВО задержали в Москве - РИА Новости, 26.11.2025
11:00 26.11.2025
Вымогателей денег у раненых бойцов СВО задержали в Москве
происшествия
россия
москва
ювао (москва)
ирина волк
происшествия, россия, москва, ювао (москва), ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, ЮВАО (Москва), Ирина Волк
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Задержаны двое вымогателей, требовавшие деньги у раненых бойцов СВО под угрозой принудительной выписки и направления в зону боевых действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 миллиона рублей у раненых ветеранов СВО задержали мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области", - написала она в Telegram-канале.
По словам Волк, в полицию поступило заявление от участника СВО, находящегося на лечении после получения боевого ранения, о том, что ему угрожают неизвестные.
"Под предлогом принудительной выписки из стационара и последующего направления на линию боевого соприкосновения злоумышленники потребовали передать им наличность в размере одного миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали сообщников при передаче денег", - рассказала Волк.
В дальнейшем стало известно об еще одном случае вымогательства - аналогичным образом соучастники требовали 300 тысяч рублей у другого ветерана специальной военной операции, находящегося на лечении в том же госпитале.
По данному факту возбуждены уголовные дела о вымогательстве, соединенных в одно производство, фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы.
Как уточнили в УФСБ России по городу Москве и Московской области, "пресечена противоправная деятельность членов этнической преступной группы, причастных к вымогательству денежных средств у бойцов СВО, проходивших лечение в одном из медицинских учреждений". С поличным задержаны злоумышленники, 1994, 1997 и 2002 годов рождения, один из которых ранее судим за совершение тяжких преступлений. У них изъяты оружие и боеприпасы, банковские карты и электронные носители.
ПроисшествияРоссияМоскваЮВАО (Москва)Ирина Волк
 
 
