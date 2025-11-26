https://ria.ru/20251126/vymogatelstvo-2057583324.html
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство - РИА Новости, 26.11.2025
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство
Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии военнослужащего Владимира Зеленского, который за взятку разрешил снести здание военного... РИА Новости, 26.11.2025
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство
В Новосибирске военный Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство
НОВОСИБИРСК, 26 ноя — РИА Новости.
Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии военнослужащего Владимира Зеленского, который за взятку разрешил снести здание военного городка, который он должен был охранять, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале
.
"Суд назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок четыре года", — говорится в сообщении.
Также суд лишил Зеленского воинского звания. Приговор пока не вступил в силу.
В суде пояснили, что подсудимый запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей у некоего гражданина Ш. за предоставление возможности демонтажа одного из зданий вверенного ему в охрану военного городка, а именно за беспрепятственный проезд на территорию городка строительной техники, разбор здания и вывоз мусора.
"Пятьсот тысяч рублей необходимо было передать до начала выполнения работ, а остальную часть — по их завершению. После получения первой части взятки Зеленский был задержан сотрудниками ФСБ России
, а денежные средства были изъяты", — сообщили в суде.