В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство

НОВОСИБИРСК, 26 ноя — РИА Новости. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии военнослужащего Владимира Зеленского, который за взятку разрешил снести здание военного городка, который он должен был охранять, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии военнослужащего Владимира Зеленского, который за взятку разрешил снести здание военного городка, который он должен был охранять, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале

"Суд назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок четыре года", — говорится в сообщении.

Также суд лишил Зеленского воинского звания. Приговор пока не вступил в силу.

В суде пояснили, что подсудимый запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей у некоего гражданина Ш. за предоставление возможности демонтажа одного из зданий вверенного ему в охрану военного городка, а именно за беспрепятственный проезд на территорию городка строительной техники, разбор здания и вывоз мусора.