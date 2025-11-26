Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 26.11.2025 (обновлено: 11:32 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/vymogatelstvo-2057583324.html
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство - РИА Новости, 26.11.2025
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство
Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии военнослужащего Владимира Зеленского, который за взятку разрешил снести здание военного... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T07:44:00+03:00
2025-11-26T11:32:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251125/ural-2057319186.html
https://ria.ru/20251110/novosibirsk-2053907177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новосибирске Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство

В Новосибирске военный Владимир Зеленский получил девять лет за вымогательство

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 26 ноя — РИА Новости. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии военнослужащего Владимира Зеленского, который за взятку разрешил снести здание военного городка, который он должен был охранять, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале.
"Суд назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок четыре года", — говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Урале экс-главе Артемовского округа дали срок за взятки
Вчера, 08:43
Также суд лишил Зеленского воинского звания. Приговор пока не вступил в силу.
В суде пояснили, что подсудимый запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей у некоего гражданина Ш. за предоставление возможности демонтажа одного из зданий вверенного ему в охрану военного городка, а именно за беспрепятственный проезд на территорию городка строительной техники, разбор здания и вывоз мусора.
"Пятьсот тысяч рублей необходимо было передать до начала выполнения работ, а остальную часть — по их завершению. После получения первой части взятки Зеленский был задержан сотрудниками ФСБ России, а денежные средства были изъяты", — сообщили в суде.
Фемида - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Новосибирске осудили восемь человек за вымогательство у участника СВО
10 ноября, 11:35
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала