Рейтинг@Mail.ru
ВС России почти полностью уничтожили 57-ю бригаду ВСУ под Волчанском - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 26.11.2025 (обновлено: 22:34 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/vsu-2057835416.html
ВС России почти полностью уничтожили 57-ю бригаду ВСУ под Волчанском
ВС России почти полностью уничтожили 57-ю бригаду ВСУ под Волчанском - РИА Новости, 26.11.2025
ВС России почти полностью уничтожили 57-ю бригаду ВСУ под Волчанском
Бригада ВСУ под Волчанском несет огромные потери и почти полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:52:00+03:00
2025-11-26T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9f0e7f2f4bbb606764f065196688b6.jpg
https://ria.ru/20251122/pobeda-2056756214.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c1563f7ac82f3ad9469891c9183522b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
ВС России почти полностью уничтожили 57-ю бригаду ВСУ под Волчанском

Под Волчанском 57-я бригада ВСУ несет масштабные потери, она почти уничтожена

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бригада ВСУ под Волчанском несет огромные потери и почти полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Пятьдесят седьмая бригада под Волчанском стачивается под ноль", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
22 ноября, 08:00

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.

Он добавил, что раненые украинские военные, попадая после лечения на передовую, не могут найти свое подразделение.
«
"Они просто перестают существовать, и возвращаться им некуда", — отметил представитель силовых структур.
На минувшей неделе начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки "Центр" освободили более 80 процентов территории Волчанска и успешно продвигаются в юго-восточной части города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала