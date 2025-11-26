https://ria.ru/20251126/vsu-2057835416.html
ВС России почти полностью уничтожили 57-ю бригаду ВСУ под Волчанском
Бригада ВСУ под Волчанском несет огромные потери и почти полностью уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
волчанск
харьковская область
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c1563f7ac82f3ad9469891c9183522b.jpg
Под Волчанском 57-я бригада ВСУ несет масштабные потери, она почти уничтожена