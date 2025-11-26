МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ не дают выйти из окружения бригаде территориальной обороны ВСУ, действуя как заградотряд, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В бригаде территориальной обороны заявили об использовании 225-го отдельного штурмового полка в качестве заградотрядов", - сказал собеседник агентства.

В качестве подтверждения он привел слова командира взвода 102-й бригады теробороны ВСУ старшего сержанта Игоря Кузина, чей батальон передали в подчинение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

"Стоит перед нами 225-й полк, который не дает нам выйти из окружения, у них приказ никого не выпускать, а кто будет прорываться - расстреливать на месте, и это правда, я видел, как они открывают огонь по нам", - приводит слова командира родственница военнослужащего 102-й бригады.

Речь идет о запорожском направлении, где оборона ВСУ "посыпалась, как карточный домик", уточнил представитель силовых структур.

Вверенный 225-му штурмовому полку батальон территориальной обороны ВСУ оказался в окружении и запросил эвакуацию, в чем им было отказано, добавил он.