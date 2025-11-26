Рейтинг@Mail.ru
Штурмовики ВСУ не выпускают бригаду теробороны из окружения
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 26.11.2025
Штурмовики ВСУ не выпускают бригаду теробороны из окружения
Штурмовики ВСУ не выпускают бригаду теробороны из окружения
Штурмовики ВСУ не выпускают бригаду теробороны из окружения

Штурмовики ВСУ не выпускают бригаду украинской теробороны из окружения

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Штурмовики 225-го полка ВСУ не дают выйти из окружения бригаде территориальной обороны ВСУ, действуя как заградотряд, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В бригаде территориальной обороны заявили об использовании 225-го отдельного штурмового полка в качестве заградотрядов", - сказал собеседник агентства.
В качестве подтверждения он привел слова командира взвода 102-й бригады теробороны ВСУ старшего сержанта Игоря Кузина, чей батальон передали в подчинение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
"Стоит перед нами 225-й полк, который не дает нам выйти из окружения, у них приказ никого не выпускать, а кто будет прорываться - расстреливать на месте, и это правда, я видел, как они открывают огонь по нам", - приводит слова командира родственница военнослужащего 102-й бригады.
Речь идет о запорожском направлении, где оборона ВСУ "посыпалась, как карточный домик", уточнил представитель силовых структур.
Вверенный 225-му штурмовому полку батальон территориальной обороны ВСУ оказался в окружении и запросил эвакуацию, в чем им было отказано, добавил он.
"Целый батальон буквально оказался в плену у своих же "смежников", которые фактически замкнули кольцо оперативного окружения. Также действия 225-го отдельного штурмового полка можно охарактеризовать, как работа "заградотряда", - сказал собеседник агентства.
