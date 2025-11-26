https://ria.ru/20251126/vsu-2057823453.html
ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе
ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе - РИА Новости, 26.11.2025
ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами-камикадзе, повреждения незначительные, пострадавших нет, сообщил РИА Новости глава города Максим... РИА Новости, 26.11.2025
энергодар
ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами-камикадзе