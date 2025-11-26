Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют город-спутник ЗАЭС Энергодар
16:15 26.11.2025 (обновлено: 16:16 26.11.2025)
ВСУ атакуют город-спутник ЗАЭС Энергодар
ВСУ атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению стоит избегать открытых пространств и не подходить к окнам, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 26.11.2025
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению стоит избегать открытых пространств и не подходить к окнам, сообщил глава города Максим Пухов.
"ВСУ атакуют Энергодар. Будьте бдительны. Избегайте открытых пространств. По возможности, оставайтесь в помещениях и не подходите к окнам", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Россия не исключает международное сотрудничество по ЗАЭС, заявил Лихачев
В миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
