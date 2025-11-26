https://ria.ru/20251126/vsu-2057757422.html
ВСУ атакуют город-спутник ЗАЭС Энергодар
ВСУ атакуют город-спутник ЗАЭС Энергодар
ВСУ атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, населению стоит избегать открытых пространств и не подходить к окнам, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 26.11.2025
энергодар
Глава Энергодара Пухов: ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС