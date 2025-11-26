Рейтинг@Mail.ru
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских - РИА Новости, 26.11.2025
15:41 26.11.2025
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских
Украинские вооруженные формирования продолжают систематическое применение химического оружия против гражданского населения, заявил постпред РФ при Организации... РИА Новости, 26.11.2025
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских

Тарабрин: ВСУ продолжают применять химоружие против гражданского населения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования продолжают систематическое применение химического оружия против гражданского населения, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
В Гааге с 24 по 28 ноября проходит 30-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
"Украинские вооруженные формирования продолжают систематическое применение химоружия, в том числе против гражданского населения", - заявил Тарабрин на сессии в среду.
Он отметил, что Киев также продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию и объекты химпромышленности на территории России.
В понедельник представитель российской делегации в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский заявил, что Россия регулярно доводит до организации сведения о применении украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов.
