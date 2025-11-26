https://ria.ru/20251126/vsu-2057746891.html
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских - РИА Новости, 26.11.2025
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских
Украинские вооруженные формирования продолжают систематическое применение химического оружия против гражданского населения, заявил постпред РФ при Организации... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:41:00+03:00
2025-11-26T15:41:00+03:00
2025-11-26T15:41:00+03:00
в мире
россия
гаага
киев
владимир тарабрин
кирилл лысогорский
организация по запрещению химического оружия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_2b87c9d975fb8937e3f2d2694b0e1b3c.jpg
https://ria.ru/20251016/dannye-2048682435.html
россия
гаага
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_95d556ac0ab3d86a544d45325109a587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, киев, владимир тарабрин, кирилл лысогорский, организация по запрещению химического оружия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
В мире, Россия, Гаага, Киев, Владимир Тарабрин, Кирилл Лысогорский, Организация по запрещению химического оружия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Постпред России заявил о применении ВСУ химоружия против гражданских
Тарабрин: ВСУ продолжают применять химоружие против гражданского населения