ВСУ потеряли до 275 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 26.11.2025
12:50 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/vsu-2057677570.html
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 275 военных, боевую бронемашину и бронеавтомобиль "Казак" в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:50:00+03:00
2025-11-26T12:50:00+03:00
безопасность, северск, славянск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Северск, Славянск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 275 военных, боевую бронемашину и бронеавтомобиль "Казак" в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Платоновка, Славянск, Пискуновка, Константиновка и Бересток Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял до 275 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль "Казак", 16 автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
ВС России ударили по энергообъектам, использовавшимся в интересах ВСУ
