ВСУ потеряли до 275 военных в зоне работы "Южной" группировки за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 275 военных, боевую бронемашину и бронеавтомобиль "Казак" в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:50:00+03:00
безопасность
северск
славянск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
