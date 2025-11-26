https://ria.ru/20251126/vsu-2057668392.html
Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области
Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области - РИА Новости, 26.11.2025
Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области
Тридцать две тысячи жителей Херсонской области остались без света в трех округах из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области
