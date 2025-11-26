Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 26.11.2025
Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области
Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области - РИА Новости, 26.11.2025
Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области
Тридцать две тысячи жителей Херсонской области остались без света в трех округах из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.11.2025
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области

Обстрел ВСУ оставил без света 32 тыс жителей в трех округах Херсонской области

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Тридцать две тысячи жителей Херсонской области остались без света в трех округах из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате повреждения линий электропередачи без света остались 32 тысячи человек в 61 населенном пункте Скадовского, Каланчакского и Чаплинского МО", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, вследствие обстрелов за последние сутки пострадали четыре мирных жителя: три мужчины и женщина.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Киев за неделю оставил без света около 800 тысяч россиян, заявил Мирошник
Вчера, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
