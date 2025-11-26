Обстрел ВСУ оставил без света 32 тысячи жителей Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Тридцать две тысячи жителей Херсонской области остались без света в трех округах из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, вследствие обстрелов за последние сутки пострадали четыре мирных жителя: три мужчины и женщина.