Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ
Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ
Пленный украинский военнослужащий Павел Головчак рассказал на видео от Минобороны РФ, что сейчас откупиться от службы в армии стоит 15-20 тысяч долларов. РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Павел Головчак рассказал на видео от Минобороны РФ, что сейчас откупиться от службы в армии стоит 15-20 тысяч долларов.
Головчак из 38-й бригады морской пехоты был взят в плен подразделениями группировки войск "Центр" в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики
.
"Я комиссован от армии по сколиозу. Я даже не служил в армии. Я слышал, хотят от 15-20 тысяч долларов. Таких денег мало кто имеет. Надо быть каким-то бизнесменом, откупиться от них. И то трудно сейчас откупиться", - сказал пленный.
По его словам, сотрудники ТЦК сами боятся, что их заставят идти служить.
"У них всех подряд. У них приказ там столько людей сдать, и они из шкуры лезут, чтобы их набрать где-то. Всех подряд гребут. Кто здесь воюет, складывайте оружие, сдавайтесь. Будете жить", - отметил Головчак.
После сдачи в плен российским военнослужащим пленному была оказана медицинская и вся другая необходимая помощь, подчеркнули в министерстве обороны.