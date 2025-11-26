Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Павел Головчак рассказал на видео от Минобороны РФ, что сейчас откупиться от службы в армии стоит 15-20 тысяч долларов.

Донецкой Народной Республики. Головчак из 38-й бригады морской пехоты был взят в плен подразделениями группировки войск "Центр" в районе Красноармейска

"Я комиссован от армии по сколиозу. Я даже не служил в армии. Я слышал, хотят от 15-20 тысяч долларов. Таких денег мало кто имеет. Надо быть каким-то бизнесменом, откупиться от них. И то трудно сейчас откупиться", - сказал пленный.

По его словам, сотрудники ТЦК сами боятся, что их заставят идти служить.

"У них всех подряд. У них приказ там столько людей сдать, и они из шкуры лезут, чтобы их набрать где-то. Всех подряд гребут. Кто здесь воюет, складывайте оружие, сдавайтесь. Будете жить", - отметил Головчак.