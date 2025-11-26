Рейтинг@Mail.ru
Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/vsu-2057665764.html
Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ
Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ
Пленный украинский военнослужащий Павел Головчак рассказал на видео от Минобороны РФ, что сейчас откупиться от службы в армии стоит 15-20 тысяч долларов. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:25:00+03:00
2025-11-26T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786643527_0:184:3013:1879_1920x0_80_0_0_bb878ff1d8818a86b9fb344d4ac61dd2.jpg
https://ria.ru/20251125/plennyj-2057318026.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786643527_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_e6e5ca91e29a3050461712939295fbeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский военнопленный рассказал, сколько стоит откупиться от ВСУ

Украинский военнопленный рассказал, что откупиться от ВСУ стоит $15-20 тыс

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении
Пункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Павел Головчак рассказал на видео от Минобороны РФ, что сейчас откупиться от службы в армии стоит 15-20 тысяч долларов.
Головчак из 38-й бригады морской пехоты был взят в плен подразделениями группировки войск "Центр" в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики.
"Я комиссован от армии по сколиозу. Я даже не служил в армии. Я слышал, хотят от 15-20 тысяч долларов. Таких денег мало кто имеет. Надо быть каким-то бизнесменом, откупиться от них. И то трудно сейчас откупиться", - сказал пленный.
По его словам, сотрудники ТЦК сами боятся, что их заставят идти служить.
"У них всех подряд. У них приказ там столько людей сдать, и они из шкуры лезут, чтобы их набрать где-то. Всех подряд гребут. Кто здесь воюет, складывайте оружие, сдавайтесь. Будете жить", - отметил Головчак.
После сдачи в плен российским военнослужащим пленному была оказана медицинская и вся другая необходимая помощь, подчеркнули в министерстве обороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Пленный рассказал о приказе, данном командирами ВСУ при отступлении
Вчера, 08:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала