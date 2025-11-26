Более ста дронов атаковали Белгородскую область за сутки

БЕЛГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 округов Белгородской области более 100 беспилотниками, два человека пострадали, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 13 боеприпасов и зафиксированы атаки 106 БПЛА, из них 61 был сбит и подавлен над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, коммерческом объекте, трех предприятиях, оборудовании и 25 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе … совершены атаки 20 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино пострадала женщина, находившаяся на улице во время атаки дрона на автобус. Она самостоятельно обратилась в больницу, где у неё диагностировали баротравму. Лечение продолжает в городской больнице", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 10 беспилотниками, из которых 5 подавлены и сбиты, пострадал мужчина. По данным главы области, по Валуйскому и Волоконовскому округам нанесены удары 23 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 13 боеприпасов и нанесены удары 31 БПЛА, 4 из которых подавлены и сбиты. Над Алексеевским, Красногвардейским, Прохоровским и Ровеньским округами системой ПВО сбиты 22 беспилотника, последствий нет, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
