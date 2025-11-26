Более ста дронов атаковали Белгородскую область за сутки

Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 10 беспилотниками, из которых 5 подавлены и сбиты, пострадал мужчина. По данным главы области, по Валуйскому и Волоконовскому округам нанесены удары 23 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 13 боеприпасов и нанесены удары 31 БПЛА, 4 из которых подавлены и сбиты. Над Алексеевским, Красногвардейским, Прохоровским и Ровеньским округами системой ПВО сбиты 22 беспилотника, последствий нет, уточнил губернатор.