ВСУ нанесли удар по школе в херсонской Каховке
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 26.11.2025
ВСУ нанесли удар по школе в херсонской Каховке
ВСУ нанесли удар по школе в херсонской Каховке
ВСУ нанесли удар по школе в городе Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
каховка
владимир сальдо
валерий герасимов
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
каховка
херсонская область , россия, каховка, владимир сальдо, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Каховка, Владимир Сальдо, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
Осколки снарядов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе в городе Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Враг нанес удар по школе №1 в Каховке. К счастью, в здании никого не было - пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В комментарии РИА Новости губернатор заявил, что удар по школе был целенаправленным.
"Враг сознательно наносит удары по образовательной инфраструктуре региона", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Специальная военная операция на Украине
Херсонская область
Россия
Каховка
Владимир Сальдо
Валерий Герасимов
Вооруженные силы Украины
 
 
