ВСУ нанесли удар по школе в херсонской Каховке
ВСУ нанесли удар по школе в херсонской Каховке - РИА Новости, 26.11.2025
ВСУ нанесли удар по школе в херсонской Каховке
ВСУ нанесли удар по школе в городе Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.11.2025
ВСУ нанесли удар по школе в херсонской Каховке
