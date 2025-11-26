МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пехотные батальоны 72-й механизированной бригады ВСУ отказались выходить на боевые позиции, в подразделении работает военная полиция, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Командование ВСУ экстренно вводит в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду, которая находится на восстановлении потерь в Харьковской области", — сказал собеседник агентства.

Однако выполнили приказ командования, по его словам, только подразделения БПЛА.

"Пехотные батальоны отказались выходить на позиции. В подразделении работает военная полиция", — подчеркнул он.

На минувшей неделе российские силовики рассказали, что воюющие на этом участке фронта украинские боевики деморализованы и массово сдаются в плен. При этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.