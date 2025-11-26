ВСУ пытаются восстановить мосты и переправы в Сумской области

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВСУ перебросили в Сумскую область дополнительный ремонтно-восстановительный полк, так как сил имеющейся инженерной бригады не хватает для восстановления значительно нарушенной логистики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.