ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко
26.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 26.11.2025
ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко
ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 26.11.2025
ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко
ВСУ попали в оперативное окружение в районе сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области, украинское командование безуспешно пытается деблокировать... РИА Новости, 26.11.2025
ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко

ВСУ попали в оперативное окружение в районе двух сел Харьковской области

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ попали в оперативное окружение в районе сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области, украинское командование безуспешно пытается деблокировать личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе успешной наступательной операции наших войск - двумя сосредоточенными ударами с дальнейшим продвижением - часть украинских боевиков оказалась в оперативном окружении в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области", - сообщил Марочко агентству.
