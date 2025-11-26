ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко

ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ попали в оперативное окружение в районе сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области, украинское командование безуспешно пытается деблокировать личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе успешной наступательной операции наших войск - двумя сосредоточенными ударами с дальнейшим продвижением - часть украинских боевиков оказалась в оперативном окружении в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области", - сообщил Марочко агентству.

С его слов, командование ВСУ проводит регулярные контратаки с направления села Новоплатоновка. Однако оперативно-тактическая обстановка делает практически невозможным реализацию данного замысла.