ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко

26.11.2025
ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области, сообщил Марочко
ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ попали в оперативное окружение в районе сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области, украинское командование безуспешно пытается деблокировать личный состав, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе успешной наступательной операции наших войск - двумя сосредоточенными ударами с дальнейшим продвижением - часть украинских боевиков оказалась в оперативном окружении в районе населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, командование ВСУ проводит регулярные контратаки с направления села Новоплатоновка. Однако оперативно-тактическая обстановка делает практически невозможным реализацию данного замысла.
"Украинское командование пытается деблокировать свои подразделения. Четырехкилометровый участок дороги Новоплатоновка-Богуславка уже под огневым контролем ВС РФ. А на западе находится водная преграда, Оскольское водохранилище - перерезающая пути к отступлению", - рассказал Марочко РИА Новости.