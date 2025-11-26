https://ria.ru/20251126/vsu-2057567361.html
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Константиновском направлении
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Константиновском направлении - РИА Новости, 26.11.2025
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Константиновском направлении
Более 20 солдат ВСУ на константиновском направлении сдалось в плен 33 гвардейскому мотострелковому полку Южного военного округа, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T02:47:00+03:00
2025-11-26T02:47:00+03:00
2025-11-26T02:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
