Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Константиновском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:47 26.11.2025
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Константиновском направлении
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Более 20 солдат ВСУ на константиновском направлении сдалось в плен 33 гвардейскому мотострелковому полку Южного военного округа, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Веша".
"В одном из населенных пунктов на константиновском направлении, когда зашел наш 33-й полк, было взято очень большое количество пленных солдат украинской армии. На данном направлении в плен сдалось больше 20 человек. Противник понимал, что у него уже нет выхода остаться живым, кроме как сдаться в плен", – сказал "Веша".
Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 33 мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу.
ПВО уничтожила над двумя российскими регионами 15 украинских беспилотников
ПВО уничтожила над двумя российскими регионами 15 украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Владимир Путин
Вооруженные силы Украины
 
 
