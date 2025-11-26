Встреча Путина и Лукашенко в Бишкеке продлилась более полутора часов

МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в Бишкеке продлилась один час 37 минут вместо 40 минут, запланированных протоколом, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Как говорится в сообщении канала, "1.37 длилась встреча лидеров Беларуси и России". "Вместо 40 минут, запланированных протоколом... Мы, конечно, понимаем - могла бы и гораздо дольше, но есть протокол и программа. Уже совсем скоро Совет коллективной безопасности (лидеры стран ОДКБ – ред.) соберется на неформальный ужин", - подчеркивается там.
По информации пресс-службы Лукашенко, глава Белоруссии 26 ноября прибыл с рабочим визитом в Киргизию, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Лидеры стран на саммите в Бишкеке 27 ноября подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. После прилета белорусского президента в Бишкек в среду состоялась двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным.
