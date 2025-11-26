Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Лукашенко в Бишкеке продлилась более полутора часов - РИА Новости, 26.11.2025
16:21 26.11.2025 (обновлено: 17:58 26.11.2025)
Встреча Путина и Лукашенко в Бишкеке продлилась более полутора часов
в мире
белоруссия
россия
бишкек
александр лукашенко
владимир путин
одкб
визит путина в киргизию — 2025
в мире, белоруссия, россия, бишкек, александр лукашенко, владимир путин, одкб, визит путина в киргизию — 2025
В мире, Белоруссия, Россия, Бишкек, Александр Лукашенко, Владимир Путин, ОДКБ, Визит Путина в Киргизию — 2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Встреча президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина в Бишкеке продлилась один час 37 минут вместо 40 минут, запланированных протоколом, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Как говорится в сообщении канала, "1.37 длилась встреча лидеров Беларуси и России". "Вместо 40 минут, запланированных протоколом... Мы, конечно, понимаем - могла бы и гораздо дольше, но есть протокол и программа. Уже совсем скоро Совет коллективной безопасности (лидеры стран ОДКБ – ред.) соберется на неформальный ужин", - подчеркивается там.
В сообщении также говорится, что "на ногах Лукашенко и Путин пообщались тоже". "И сразу присоединились к остальным лидерам Совета коллективной безопасности", - отмечается там.
По информации пресс-службы Лукашенко, глава Белоруссии 26 ноября прибыл с рабочим визитом в Киргизию, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Лидеры стран на саммите в Бишкеке 27 ноября подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. После прилета белорусского президента в Бишкек в среду состоялась двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Минск всегда готов к визиту Путина, заявил Лукашенко
