Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке

БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на встрече в Бишкеке двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине.

Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в торгово-экономической сфере.

« "С Белоруссией, несмотря на то что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя — свыше 50 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. У нас торговый оборот — Россия лидирует среди стран — инвесторов в белорусскую экономику. <...> И в целом в рамках Евразийского экономического союза у нас дела идут хорошо. Тенденции очень хорошие". Владимир Путин президент России президент России

Он также добавил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко, и отметил его вклад в мирный процесс по Украине.

« "Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен". Владимир Путин президент России президент России

Кроме того, Путин пообещал проинформировать белорусского коллегу о ходе урегулирования ситуации.

Лукашенко, в свою очередь, заявил о готовности Минска снова принять переговоры по Украине при желании Москвы. Он добавил, что, если США будут аккуратно вести себя в части требований по разрешению конфликта, все будет нормально.

« "У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники". Александр Лукашенко президент Белоруссии президент Белоруссии

Встреча глав России и Белоруссии продлилась полтора часа вместо 40 минут, запланированных протоколом.

Путин с 25 по 27 ноября находится в Киргизии с государственным визитом. Ранее он провел переговоры с президентом Садыром Жапаровым. По их итогам они приняли совместное заявление об углублении отношений между странами. Российский лидер также примет участие в саммите ОДКБ.