Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 26.11.2025 (обновлено: 19:34 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/vstrecha-2057718892.html
Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке
Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на встрече в Бишкеке двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:12:00+03:00
2025-11-26T19:34:00+03:00
бишкек
владимир путин
александр лукашенко
в мире
россия
украина
сша
визит путина в киргизию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057744390_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_d01bd68f1762c8950ed108ee5180de52.jpg
https://ria.ru/20251122/pobeda-2056756214.html
https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051132502.html
бишкек
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин и Лукашенко после переговоров
Путин и Лукашенко после переговоров.
2025-11-26T16:12
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057744390_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7d1660885a74fd4c7f5cf74187cea81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бишкек, владимир путин, александр лукашенко, в мире, россия, украина, сша, визит путина в киргизию — 2025
Бишкек, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Россия, Украина, США, Визит Путина в Киргизию — 2025

Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Бишкеке
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на встрече в Бишкеке двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине.
Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в торгово-экономической сфере.
«

"С Белоруссией, несмотря на то что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя — свыше 50 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. У нас торговый оборот — Россия лидирует среди стран — инвесторов в белорусскую экономику. <...> И в целом в рамках Евразийского экономического союза у нас дела идут хорошо. Тенденции очень хорошие".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Он также добавил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко, и отметил его вклад в мирный процесс по Украине.
«

"Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
22 ноября, 08:00
Кроме того, Путин пообещал проинформировать белорусского коллегу о ходе урегулирования ситуации.
Лукашенко, в свою очередь, заявил о готовности Минска снова принять переговоры по Украине при желании Москвы. Он добавил, что, если США будут аккуратно вести себя в части требований по разрешению конфликта, все будет нормально.
«
"У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Встреча глав России и Белоруссии продлилась полтора часа вместо 40 минут, запланированных протоколом.
Путин с 25 по 27 ноября находится в Киргизии с государственным визитом. Ранее он провел переговоры с президентом Садыром Жапаровым. По их итогам они приняли совместное заявление об углублении отношений между странами. Российский лидер также примет участие в саммите ОДКБ.
Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 26 сентября в Кремле: белорусский лидер посещал в Москве мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной отрасли России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Лукашенко обвинил Запад в подрывной деятельности против России
28 октября, 12:06
 
БишкекВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ миреРоссияУкраинаСШАВизит Путина в Киргизию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала