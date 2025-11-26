https://ria.ru/20251126/vstrecha-2057718892.html
Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке
Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке - РИА Новости, 26.11.2025
Путин и Лукашенко провели встречу в Бишкеке
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на встрече в Бишкеке двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:12:00+03:00
2025-11-26T16:12:00+03:00
2025-11-26T19:34:00+03:00
бишкек
владимир путин
александр лукашенко
в мире
россия
украина
сша
визит путина в киргизию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057744390_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_d01bd68f1762c8950ed108ee5180de52.jpg
https://ria.ru/20251122/pobeda-2056756214.html
https://ria.ru/20251028/lukashenko-2051132502.html
бишкек
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057744390_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_7d1660885a74fd4c7f5cf74187cea81b.jpg
Путин и Лукашенко после переговоров
Путин и Лукашенко после переговоров.
2025-11-26T16:12
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, владимир путин, александр лукашенко, в мире, россия, украина, сша, визит путина в киргизию — 2025
Бишкек, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире, Россия, Украина, США, Визит Путина в Киргизию — 2025
БИШКЕК, 26 ноя — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на встрече в Бишкеке двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине.
Российский лидер обратил внимание на положительную динамику в торгово-экономической сфере.
«
"С Белоруссией, несмотря на то что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя — свыше 50 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать. У нас торговый оборот — Россия лидирует среди стран — инвесторов в белорусскую экономику. <...> И в целом в рамках Евразийского экономического союза у нас дела идут хорошо. Тенденции очень хорошие".
Владимир Путин
президент России
Он также добавил, что находится в постоянном контакте с Лукашенко, и отметил его вклад в мирный процесс по Украине.
«
"Я знаю, что вы всегда в курсе. Вас всегда это тоже беспокоит. И вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен".
Владимир Путин
президент России
Кроме того, Путин пообещал проинформировать белорусского коллегу о ходе урегулирования ситуации.
Лукашенко, в свою очередь, заявил о готовности Минска снова принять переговоры по Украине при желании Москвы. Он добавил, что, если США будут аккуратно вести себя в части требований по разрешению конфликта, все будет нормально.
«
"У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники".
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Встреча глав России и Белоруссии продлилась полтора часа вместо 40 минут, запланированных протоколом.
Путин с 25 по 27 ноября находится в Киргизии с государственным визитом. Ранее он провел переговоры с президентом Садыром Жапаровым. По их итогам они приняли совместное заявление об углублении отношений между странами. Российский лидер также примет участие в саммите ОДКБ.
Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 26 сентября в Кремле: белорусский лидер посещал в Москве мероприятия, приуроченные к 80-летию атомной отрасли России.