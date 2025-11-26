Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, чем грозит употребление четырех чашек кофе в день - РИА Новости, 26.11.2025
03:52 26.11.2025 (обновлено: 06:19 26.11.2025)
Врач рассказала, чем грозит употребление четырех чашек кофе в день
Врач рассказала, чем грозит употребление четырех чашек кофе в день - РИА Новости, 26.11.2025
Врач рассказала, чем грозит употребление четырех чашек кофе в день
Ежедневное употребление трех или четырех чашек кофе может спровоцировать учащение сердцебиения, повышение артериального давления, а также усиление симптомов... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T03:52:00+03:00
2025-11-26T06:19:00+03:00
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ежедневное употребление трех или четырех чашек кофе может спровоцировать учащение сердцебиения, повышение артериального давления, а также усиление симптомов гастрита и изжоги, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Аида Магамадова.
"Ежедневное и регулярное употребление кофе в количестве трех-четырех чашек для большинства людей считается допустимым, однако следует понимать, что напиток оказывает многоуровневое влияние на организм", — сказала Магамадова.
Врач уточнила, что кофе способен провоцировать эпизоды учащенного сердцебиения, незначительное повышение артериального давления и усиление склонности к аритмиям у чувствительных людей. Подобные реакции чаще встречаются у пациентов с артериальной гипертонией или хроническим стрессом.
Кардиолог также предупредила, что кофе может влиять на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стимулируя секрецию желудочного сока и усиливая симптомы гастрита, изжоги и функциональной диспепсии. Нагрузка на слизистую желудка особенно повышается, если человек употребляет кофе натощак.
По словам врача, содержащийся в напитке кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышая концентрацию нейромедиаторов бодрствования. Частое употребление кофе приводит к усилению потребности организма в подобной стимуляции для поддержания привычного уровня активности.
"Подобные процессы могут приводить к тому, что человек отмечает нарушение сна, снижение концентрации внимания, повышенную раздражительность и характерное ощущение истощения после кратковременного подъема энергии", — отметила собеседница агентства.
Она добавила, что частое употребление напитка может стать причиной физиологической привязанности к кофеину. При таком состоянии пропуск привычной дозировки будет сопровождаться головной болью, снижением работоспособности и раздражительностью.
