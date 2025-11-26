Врач рассказала, чем грозит употребление четырех чашек кофе в день

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ежедневное употребление трех или четырех чашек кофе может спровоцировать учащение сердцебиения, повышение артериального давления, а также усиление симптомов гастрита и изжоги, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Аида Магамадова.

"Ежедневное и регулярное употребление кофе в количестве трех-четырех чашек для большинства людей считается допустимым, однако следует понимать, что напиток оказывает многоуровневое влияние на организм", — сказала Магамадова.

Врач уточнила, что кофе способен провоцировать эпизоды учащенного сердцебиения, незначительное повышение артериального давления и усиление склонности к аритмиям у чувствительных людей. Подобные реакции чаще встречаются у пациентов с артериальной гипертонией или хроническим стрессом.

Кардиолог также предупредила, что кофе может влиять на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стимулируя секрецию желудочного сока и усиливая симптомы гастрита, изжоги и функциональной диспепсии. Нагрузка на слизистую желудка особенно повышается, если человек употребляет кофе натощак.

По словам врача, содержащийся в напитке кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышая концентрацию нейромедиаторов бодрствования. Частое употребление кофе приводит к усилению потребности организма в подобной стимуляции для поддержания привычного уровня активности.

"Подобные процессы могут приводить к тому, что человек отмечает нарушение сна, снижение концентрации внимания, повышенную раздражительность и характерное ощущение истощения после кратковременного подъема энергии", — отметила собеседница агентства.