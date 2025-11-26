https://ria.ru/20251126/vory-2057619873.html
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в кражах на 15 миллионов рублей
происшествия
россия
казань
рязань
ирина волк
россия
казань
рязань
Допрос подозреваемых в кражах на 15 миллионов рублей
Допрос подозреваемых в кражах драгоценностей и денег на 15 миллионов рублей.
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Задержаны воры, совершившие семь краж в разных регионах на сумму около 15 миллионов рублей, они проникали ночью в дома, офисы и ювелирные салоны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Результатом визитов воров-гастролеров в квартиры, офисы и ювелирные салоны в нескольких регионах России
стал ущерб около 15 миллионов рублей. А задержали пятерых граждан одного из государств ближнего зарубежья, которые сами привыкли выбирать, куда и когда им наведываться, оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из республики Татарстан и Рязанской области", - написала она в Telegram-канале
.
По предварительным данным, злоумышленники с августа по октябрь совершили семь краж в Казани
и Рязани
. Отмечается, что во всех случаях сообщники действовали ночью - взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.
"Среди похищенного фигурантами – металлический ящик с 2,5 миллионов рублей из офиса в городе Казани. Там же из ювелирной мастерской они украли 230 единиц украшений стоимостью свыше пяти миллионов рублей. А из магазина в городе Рязани – драгоценности на сумму более трех миллионов рублей", - рассказала Волк
.
Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых из домов пропали деньги и ценности на сумму около четырех миллионов рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их на территории Московского региона. Выяснилось, что трое из них ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обысков изъяты денежные средства, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщила она.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о краже, фигуранты дела арестованы, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.