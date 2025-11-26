Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в кражах на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 26.11.2025 (обновлено: 11:46 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/vory-2057619873.html
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в кражах на 15 миллионов рублей
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в кражах на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 26.11.2025
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в кражах на 15 миллионов рублей
Задержаны воры, совершившие семь краж в разных регионах на сумму около 15 миллионов рублей, они проникали ночью в дома, офисы и ювелирные салоны, сообщила... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T10:58:00+03:00
2025-11-26T11:46:00+03:00
происшествия
россия
казань
рязань
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057634566_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93c6bea3f33a8c34d03138767c158700.jpg
https://ria.ru/20250523/podozrevaemye-2018581670.html
https://ria.ru/20250701/novosibirsk-2026475398.html
россия
казань
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос подозреваемых в кражах на 15 миллионов рублей
Допрос подозреваемых в кражах драгоценностей и денег на 15 миллионов рублей.
2025-11-26T10:58
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057634566_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6070454d3a1dc453de99c87a8e0cd324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, казань, рязань, ирина волк
Происшествия, Россия, Казань, Рязань, Ирина Волк
Сотрудники МВД задержали подозреваемых в кражах на 15 миллионов рублей

Сотрудники МВД задержали подозреваемых в кражах на 15 млн руб в разных регионах

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Задержаны воры, совершившие семь краж в разных регионах на сумму около 15 миллионов рублей, они проникали ночью в дома, офисы и ювелирные салоны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Результатом визитов воров-гастролеров в квартиры, офисы и ювелирные салоны в нескольких регионах России стал ущерб около 15 миллионов рублей. А задержали пятерых граждан одного из государств ближнего зарубежья, которые сами привыкли выбирать, куда и когда им наведываться, оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками из республики Татарстан и Рязанской области", - написала она в Telegram-канале.
Задержание подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Красноярском крае задержали подозреваемых в хищении золота
23 мая, 08:57
По предварительным данным, злоумышленники с августа по октябрь совершили семь краж в Казани и Рязани. Отмечается, что во всех случаях сообщники действовали ночью - взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.
"Среди похищенного фигурантами – металлический ящик с 2,5 миллионов рублей из офиса в городе Казани. Там же из ювелирной мастерской они украли 230 единиц украшений стоимостью свыше пяти миллионов рублей. А из магазина в городе Рязани – драгоценности на сумму более трех миллионов рублей", - рассказала Волк.
Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых из домов пропали деньги и ценности на сумму около четырех миллионов рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали их на территории Московского региона. Выяснилось, что трое из них ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обысков изъяты денежные средства, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщила она.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о краже, фигуранты дела арестованы, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Новосибирске мужчина ограбил ювелирный салон на четыре миллиона рублей
1 июля, 12:00
 
ПроисшествияРоссияКазаньРязаньИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала