Володин заявил о росте числа европейцев, желающих переехать в Россию
09:48 26.11.2025 (обновлено: 11:26 26.11.2025)
Володин заявил о росте числа европейцев, желающих переехать в Россию
Володин заявил о росте числа европейцев, желающих переехать в Россию
Володин заявил о росте числа европейцев, желающих переехать в Россию
Европейцев, которые хотят переехать в Россию, становится все больше, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, германия, россия, франция, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Германия, Россия, Франция, Вячеслав Володин, Госдума РФ

Володин заявил о росте числа европейцев, желающих переехать в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейцев, которые хотят переехать в Россию, становится все больше, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию. В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность. Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек", — написал он в мессенджере Мах.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Госдуме рассказали, как иностранцу получать пенсию в России
31 октября, 02:17
Володин привел данные МВД, согласно которым на конец октября российские службы получили 2275 таких заявлений. Больше всего их поступило из Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии и Литвы, добавил он.
По словам председателя Госдумы, среди причин, по которым иностранцы выбирают Россию, они называют безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, а также нарастающие экономические проблемы на родине.
Володин обратил внимание на то, что в Германии второй год подряд фиксируется рецессия в экономике, а почти каждый немецкий город находится на грани банкротства. Он привел и другие факты: госдолг Италии по итогам прошлого года составил 142 процента ВВП, Франции — 112 процентов, а Германии — 62,9 процента, в Европе массово закрываются предприятия, растет безработица, сокращаются социальные пособия и выплаты.
При этом, по словам спикера Госдумы, в Европе зашкаливает пропаганда смены пола. Так, в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии для этого нет никаких возрастных ограничений. А еще в девяти странах они минимальны: в Испании — с 12 лет, в Бельгии, Швеции, Португалии — с 16 лет.
"Поэтому граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей. И находят ее. В России", — заключил Володин.
В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, которым облегчил переезд в Россию для иностранцев, разделяющих российские ценности. Такие граждане могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским языком, а обыкновенные частные визы им выдают на три месяца. Для этого нужно подать в российское диппредставительство или консульское учреждение письменное заявление с указанием мотивов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ
21 августа, 01:05
 
В миреГерманияРоссияФранцияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
