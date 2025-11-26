Володин заявил о росте числа европейцев, желающих переехать в Россию

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейцев, которые хотят переехать в Россию, становится все больше, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию. В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность. Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек", — написал он в мессенджере Мах

Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии и Володин привел данные МВД, согласно которым на конец октября российские службы получили 2275 таких заявлений. Больше всего их поступило из Германии Литвы , добавил он.

По словам председателя Госдумы, среди причин, по которым иностранцы выбирают Россию, они называют безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, а также нарастающие экономические проблемы на родине.

Володин обратил внимание на то, что в Германии второй год подряд фиксируется рецессия в экономике, а почти каждый немецкий город находится на грани банкротства. Он привел и другие факты: госдолг Италии по итогам прошлого года составил 142 процента ВВП, Франции — 112 процентов, а Германии — 62,9 процента, в Европе массово закрываются предприятия, растет безработица, сокращаются социальные пособия и выплаты.

Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швеции, При этом, по словам спикера Госдумы, в Европе зашкаливает пропаганда смены пола. Так, в Австрии , Эстонии, Германии, Исландии Швейцарии для этого нет никаких возрастных ограничений. А еще в девяти странах они минимальны: в Испании — с 12 лет, в Бельгии Португалии — с 16 лет.

"Поэтому граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей. И находят ее. В России", — заключил Володин.