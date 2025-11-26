https://ria.ru/20251126/voleybol-2057838694.html
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России
Казанский "Зенит" одержал победу над "Оренбуржьем" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T21:04:00+03:00
2025-11-26T21:04:00+03:00
2025-11-26T21:04:00+03:00
волейбол
спорт
казань
оренбуржье
зенит (санкт-петербург)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905884702_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_060f1c07befdcd9ba67d855d557ad904.jpg
/20251125/lokomotiv-2057531328.html
казань
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905884702_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_24581be36ec708073d13f8e8360374dc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казань, оренбуржье, зенит (санкт-петербург), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Казань, Оренбуржье, Зенит (Санкт-Петербург), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" в матче чемпионата России