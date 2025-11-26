Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:04 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/voleybol-2057838694.html
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России
Казанский "Зенит" одержал победу над "Оренбуржьем" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T21:04:00+03:00
2025-11-26T21:04:00+03:00
волейбол
спорт
казань
оренбуржье
зенит (санкт-петербург)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905884702_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_060f1c07befdcd9ba67d855d557ad904.jpg
/20251125/lokomotiv-2057531328.html
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905884702_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_24581be36ec708073d13f8e8360374dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казань, оренбуржье, зенит (санкт-петербург), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Казань, Оренбуржье, Зенит (Санкт-Петербург), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" в матче чемпионата России

© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"Волейболисты казанского "Зенита"
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"
Волейболисты казанского "Зенита". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Казанский "Зенит" одержал победу над "Оренбуржьем" в матче девятого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:23, 25:17).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
26 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Зенит-Казань
3 : 025:1725:2325:17
Оренбуржье
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит", одержав восьмую победу при одном поражении, занимает третью строчку в турнирной таблице. "Оренбуржье" проиграло третий матч подряд. Команда с тремя победами и шестью поражениями занимает десятую позицию.
В следующем туре "Зенит" 29 ноября сыграет в гостях с командой "Факел Ямал" из Нового Уренгоя, в тот же день "Оренбуржье" на выезде встретится с новосибирским "Локомотивом".
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 2-3 (23:25, 28:26, 25:16, 18:25, 15:17);
"Динамо-Урал" (Уфа) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3-0 (25:20, 25:20, 26:24);
"Ярославич" (Ярославль) - МГТУ (Москва) - 2:3 (22:25, 17:25, 25:23, 25:23, 13:15).
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Новосибирский "Локомотив" впервые в сезоне проиграл в матче ЧР по волейболу
25 ноября, 21:24
 
ВолейболСпортКазаньОренбуржьеЗенит (Санкт-Петербург)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала