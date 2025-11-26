Рейтинг@Mail.ru
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
18:08 26.11.2025 (обновлено: 19:17 26.11.2025)
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной - РИА Новости, 26.11.2025
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
Военнослужащие в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной после госпереворота, передает AFP. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной

В Гвинее-Бисау военные заявили о полном контроле над страной

CC BY-SA 4.0 / Joehawkins / Бисау
Бисау - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Joehawkins /
Бисау. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Военнослужащие в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной после госпереворота, передает AFP.
По их словам, они "приостанавливают избирательный процесс" в стране, где 23 ноября прошли всеобщие выборы, а также полностью закрывают границы.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол
22 ноября, 10:52
Сегодня действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил Jeune Afrique, что его арестовали в своем кабинете в президентском дворце после госпереворота. По данным издания, также задержали начальника генерального штаба Вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
По словам президента, переворот возглавляет начальник штаба сухопутных войск.
Как пишет RFI, группа офицеров, совершивших переворот, называет себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" и намерена контролировать страну "до дальнейшего уведомления". Заявление было зачитано в штабе Вооруженных сил генералом Денисом Нканья, главой военной канцелярии президентского дворца.
Посольство России привели в состояние повышенной готовности на фоне напряженной внутриполитической ситуации. По данным диппредставительства, вооруженные люди в форме захватили здание Центризбиркома. Информации о пострадавших россиянах не поступало.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное обнародование результатов было запланировано на 27 ноября.
Посол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе
22 ноября, 10:33
 
