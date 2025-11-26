https://ria.ru/20251126/voennye-2057802733.html
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной - РИА Новости, 26.11.2025
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
Военнослужащие в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной после госпереворота, передает AFP. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T18:08:00+03:00
2025-11-26T18:08:00+03:00
2025-11-26T19:17:00+03:00
в мире
гвинея-бисау
умаро сиссоко эмбало
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057785027_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bfafdffb02af6c8533d4caef0144a59b.jpg
https://ria.ru/20251122/posol-2056773084.html
https://ria.ru/20251122/rossija-2056770979.html
гвинея-бисау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057785027_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_cdee977929f72876c7ce145c82e12981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
В Гвинее-Бисау военные заявили о полном контроле над страной
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Военнослужащие в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной после госпереворота, передает AFP.
По их словам, они "приостанавливают избирательный процесс" в стране, где 23 ноября прошли всеобщие выборы, а также полностью закрывают границы.
Сегодня действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало
заявил Jeune Afrique, что его арестовали в своем кабинете в президентском дворце после госпереворота. По данным издания, также задержали начальника генерального штаба Вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
По словам президента, переворот возглавляет начальник штаба сухопутных войск.
Как пишет RFI, группа офицеров, совершивших переворот, называет себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" и намерена контролировать страну "до дальнейшего уведомления". Заявление было зачитано в штабе Вооруженных сил генералом Денисом Нканья, главой военной канцелярии президентского дворца.
Посольство России привели в состояние повышенной готовности на фоне напряженной внутриполитической ситуации. По данным диппредставительства, вооруженные люди в форме захватили здание Центризбиркома. Информации о пострадавших россиянах не поступало.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное обнародование результатов было запланировано на 27 ноября.