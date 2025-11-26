Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Военнослужащие в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной после госпереворота, передает AFP.

По их словам, они "приостанавливают избирательный процесс" в стране, где 23 ноября прошли всеобщие выборы, а также полностью закрывают границы.

Сегодня действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил Jeune Afrique, что его арестовали в своем кабинете в президентском дворце после госпереворота. По данным издания, также задержали начальника генерального штаба Вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.

По словам президента, переворот возглавляет начальник штаба сухопутных войск.

Как пишет RFI, группа офицеров, совершивших переворот, называет себя "Высшим военным командованием по восстановлению порядка" и намерена контролировать страну "до дальнейшего уведомления". Заявление было зачитано в штабе Вооруженных сил генералом Денисом Нканья, главой военной канцелярии президентского дворца.

Посольство России привели в состояние повышенной готовности на фоне напряженной внутриполитической ситуации. По данным диппредставительства, вооруженные люди в форме захватили здание Центризбиркома. Информации о пострадавших россиянах не поступало.