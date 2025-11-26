Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 26.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 26.11.2025
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад"
Военнослужащие российской группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям, противник потерял до 230... РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад"

Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Моначиновка, Староверовка, Подолы, Нечволодовка, Благодатовка, Гусинка и Ковшаровкв в Харьковской области, а также Диброва в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
