https://ria.ru/20251126/voennye-2057685702.html
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 26.11.2025
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад"
Военнослужащие российской группировки "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям, противник потерял до 230... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T13:02:00+03:00
2025-11-26T13:02:00+03:00
2025-11-26T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057160530.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 230 военнослужащих в зоне действий "Запада"