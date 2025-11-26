Сбивший семью с коляской водитель мопеда получил семь лет колонии-поселения

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Ярославской области приговорил к семи годам колонии-поселения водителя мопеда, сбившего семью с коляской, в которой была пятимесячная девочка, ребенок скончался, сообщила прокуратура региона.
ДТП произошло 20 июля этого года в поселке Ишня Ростовского района Ярославской области. В суде установлено, что 39-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения, не имея права управления транспортным средством, ехал на мопеде по поселку. Он сбил семейную пару с коляской и скрылся с места преступления. В результате ДТП находившаяся в коляске пятимесячная девочка получила травмы, от которых скончалась в больнице.
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу
22 ноября, 21:42
Сообщается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места совершения).
"С учетом позиции государственного обвинителя Ростовский районный суд назначил водителю наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с виновного в пользу родителей погибшего ребенка компенсацию морального вреда в сумме 4 миллионов рублей, уточняет прокуратура.
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
24 ноября, 19:39