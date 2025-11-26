Рейтинг@Mail.ru
Сбивший семью с коляской водитель мопеда получил семь лет колонии-поселения - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 26.11.2025 (обновлено: 17:43 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/voditel-2057787988.html
Сбивший семью с коляской водитель мопеда получил семь лет колонии-поселения
Сбивший семью с коляской водитель мопеда получил семь лет колонии-поселения - РИА Новости, 26.11.2025
Сбивший семью с коляской водитель мопеда получил семь лет колонии-поселения
Суд в Ярославской области приговорил к семи годам колонии-поселения водителя мопеда, сбившего семью с коляской, в которой была пятимесячная девочка, ребенок... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:30:00+03:00
2025-11-26T17:43:00+03:00
происшествия
ярославская область
ростовский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251122/chp-2056853281.html
https://ria.ru/20251124/chp-2057243941.html
ярославская область
ростовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, ростовский район, россия
Происшествия, Ярославская область, Ростовский район, Россия
Сбивший семью с коляской водитель мопеда получил семь лет колонии-поселения

Сбивший под Ярославлем семью с коляской получил 7 лет колонии-поселения

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Суд в Ярославской области приговорил к семи годам колонии-поселения водителя мопеда, сбившего семью с коляской, в которой была пятимесячная девочка, ребенок скончался, сообщила прокуратура региона.
ДТП произошло 20 июля этого года в поселке Ишня Ростовского района Ярославской области. В суде установлено, что 39-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения, не имея права управления транспортным средством, ехал на мопеде по поселку. Он сбил семейную пару с коляской и скрылся с места преступления. В результате ДТП находившаяся в коляске пятимесячная девочка получила травмы, от которых скончалась в больнице.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Коломне водитель насмерть сбил подростка, переходившего дорогу
22 ноября, 21:42
Сообщается, что суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б", "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места совершения).
"С учетом позиции государственного обвинителя Ростовский районный суд назначил водителю наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с виновного в пользу родителей погибшего ребенка компенсацию морального вреда в сумме 4 миллионов рублей, уточняет прокуратура.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Тюмени подросток на автомобиле сбил школьника
24 ноября, 19:39
 
ПроисшествияЯрославская областьРостовский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала