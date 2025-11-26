ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли девочку с красной волчанкой, впервые в России применив специальную терапию, сообщил Минздрав Приморского края.

"Приморские врачи впервые в истории российской медицины применили сложнейшую методику для спасения подростка. <…> Такие истории называют фантастическими", — говорится в релизе.

В Минздраве пояснили, что в марте в Краевую детскую клиническую больницу № 1 поступила 14-летняя пациентка в тяжелом состоянии — с системной красной волчанкой и острой почечной недостаточностью. У девочки долгое время не было мочи.

Врачи начали лечение, но в течение двух месяцев ни одна из стандартных терапий не сработала. Состояние ухудшалось, что привело к полинейропатии: девочка не могла дышать, говорить и двигаться. Почти 80 дней она провела в реанимации, периодически ее подключали к искусственной вентиляции легких. Тогда медики решились на "терапию отчаяния".

"Мы первыми в России применили терапию с использованием специальных дорогостоящих колонок "Нуклеокор", которые до этого в России применяли только у взрослых. Но мы пошли на такой риск, понимая, что другого варианта, другой возможности для этого ребенка нет", — объяснила заведующая нефрологическим отделением Ольга Семешина.

Специальные колонки позволили провести очистку крови, всего состоялось девять таких сеансов. Пациентка начала приходить в себя: ее сняли с ИВЛ, улучшилось дыхание, появилось немного мочи, постепенно начался восстановительный процесс. Дальше медики применяли биологическую терапию.