Во Владивостоке врачи спасли девочку с красной волчанкой
2025-11-26T08:26:00+03:00
россия
владивосток
россия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке врачи спасли девочку с красной волчанкой, впервые в России применив специальную терапию, сообщил Минздрав Приморского края.
"Приморские врачи впервые в истории российской медицины применили сложнейшую методику для спасения подростка. <…> Такие истории называют фантастическими", — говорится в релизе.
В Минздраве пояснили, что в марте в Краевую детскую клиническую больницу № 1 поступила 14-летняя пациентка в тяжелом состоянии — с системной красной волчанкой и острой почечной недостаточностью. У девочки долгое время не было мочи.
Врачи начали лечение, но в течение двух месяцев ни одна из стандартных терапий не сработала. Состояние ухудшалось, что привело к полинейропатии: девочка не могла дышать, говорить и двигаться. Почти 80 дней она провела в реанимации, периодически ее подключали к искусственной вентиляции легких. Тогда медики решились на "терапию отчаяния".
"Мы первыми в России
применили терапию с использованием специальных дорогостоящих колонок "Нуклеокор", которые до этого в России применяли только у взрослых. Но мы пошли на такой риск, понимая, что другого варианта, другой возможности для этого ребенка нет", — объяснила заведующая нефрологическим отделением Ольга Семешина.
Специальные колонки позволили провести очистку крови, всего состоялось девять таких сеансов. Пациентка начала приходить в себя: ее сняли с ИВЛ, улучшилось дыхание, появилось немного мочи, постепенно начался восстановительный процесс. Дальше медики применяли биологическую терапию.
На 64-й день лечения состояние значительно улучшилось — восстановилась функция почек, появился диурез и отпала необходимость в гемодиализе.