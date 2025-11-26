МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва ожидает визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его подробных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20251126/vizit-2057806221.html
Москва ожидает визит Уиткоффа и его контактов с Путиным, заявил Песков
2025-11-26T18:14:00+03:00
в мире
москва
сша
россия
стив уиткофф
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050440473_0:69:2867:1682_1920x0_80_0_0_c0fc24a0a0b0f7fad2cfd787c0d3c529.jpg
https://ria.ru/20251126/kreml-2057805919.html
москва
сша
россия
в мире, москва, сша, россия, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Москва, США, Россия, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин
© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото