18:14 26.11.2025
в мире
москва
сша
россия
стив уиткофф
дмитрий песков
владимир путин
в мире, москва, сша, россия, стив уиткофф, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Москва, США, Россия, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Москва ожидает визит Уиткоффа и его контактов с Путиным, заявил Песков

Песков: Москва ожидает визита Уиткоффа и его подробных контактов с Путиным

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Москва ожидает визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его подробных контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, мы ожидаем такой визит (Уиткоффа - ред.) и ожидаем контактов, подробных контактов с президентом", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Идет серьезный процесс по урегулированию на Украине, заявил Песков
В миреМоскваСШАРоссияСтив УиткоффДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
