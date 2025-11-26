Рейтинг@Mail.ru
Роскачество ожидает роста доли российского вина на мировом рынке - РИА Новости, 26.11.2025
05:32 26.11.2025
Роскачество ожидает роста доли российского вина на мировом рынке
экономика
россия
максим протасов
роскачество
россия
экономика, россия, максим протасов, роскачество
Экономика, Россия, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество ожидает роста доли российского вина на мировом рынке

Протасов: доля вина из РФ на мировом рынке может вырасти до 3,5% к 2030 году

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Роскачество ожидает роста доли российского вина в общем объеме мирового производства с чуть более 2% в настоящий момент до 3,5% к 2030 году, заявил в беседе с РИА Новости глава организации Максим Протасов.
По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина за 10 месяцев текущего года увеличилось на 10,8% в годовом выражении и составило 30,05 миллиона декалитров. Игристых вин произведено на 8,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года - 14,61 миллиона декалитров. Вырос и выпуск ликерных вин - на 10,1%, до 1,073 миллиона декалитров.
"Мы считаем, что она (доля РФ в мировом производстве вина - ред.) должна увеличиваться. Если сейчас составляет чуть более 2%, то исходя из введения новых виноградников в действие, увеличения урожайности и потенциального роста экспорта на новые рынки, мы считаем, что дорастить долю российского вина на мировом рынке до 3,5% вполне возможно", - сказал Протасов, уточнив что речь идет о росте доли к 2030 году.
При этом, по его словам, в настоящее время наблюдаются два противоположных тренда: в мире производство вина сокращается, в России наоборот растет. "В этом смысле это дает нам возможность увеличивать свою долю на мировом рынке", - заключил он.
