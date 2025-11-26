Роскачество ожидает роста доли российского вина на мировом рынке

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Роскачество ожидает роста доли российского вина в общем объеме мирового производства с чуть более 2% в настоящий момент до 3,5% к 2030 году, заявил в беседе с РИА Новости глава организации Максим Протасов.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина за 10 месяцев текущего года увеличилось на 10,8% в годовом выражении и составило 30,05 миллиона декалитров. Игристых вин произведено на 8,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года - 14,61 миллиона декалитров. Вырос и выпуск ликерных вин - на 10,1%, до 1,073 миллиона декалитров.

"Мы считаем, что она (доля РФ в мировом производстве вина - ред.) должна увеличиваться. Если сейчас составляет чуть более 2%, то исходя из введения новых виноградников в действие, увеличения урожайности и потенциального роста экспорта на новые рынки, мы считаем, что дорастить долю российского вина на мировом рынке до 3,5% вполне возможно", - сказал Протасов , уточнив что речь идет о росте доли к 2030 году.