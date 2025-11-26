https://ria.ru/20251126/vino-2057576574.html
Роскачество ожидает роста доли российского вина на мировом рынке
Роскачество ожидает роста доли российского вина на мировом рынке - РИА Новости, 26.11.2025
Роскачество ожидает роста доли российского вина на мировом рынке
Роскачество ожидает роста доли российского вина в общем объеме мирового производства с чуть более 2% в настоящий момент до 3,5% к 2030 году, заявил в беседе с... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T05:32:00+03:00
2025-11-26T05:32:00+03:00
2025-11-26T05:32:00+03:00
экономика
россия
максим протасов
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991838318_0:114:2514:1528_1920x0_80_0_0_5f075bf13e466a8c44ef08ebbd88c006.jpg
https://ria.ru/20251125/vino-2057302013.html
https://ria.ru/20251123/vino-2056884583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991838318_0:79:2384:1867_1920x0_80_0_0_5e7146aef6350be0bdb069d615ee45f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим протасов, роскачество
Экономика, Россия, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество ожидает роста доли российского вина на мировом рынке
Протасов: доля вина из РФ на мировом рынке может вырасти до 3,5% к 2030 году
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Роскачество ожидает роста доли российского вина в общем объеме мирового производства с чуть более 2% в настоящий момент до 3,5% к 2030 году, заявил в беседе с РИА Новости глава организации Максим Протасов.
По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина за 10 месяцев текущего года увеличилось на 10,8% в годовом выражении и составило 30,05 миллиона декалитров. Игристых вин произведено на 8,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года - 14,61 миллиона декалитров. Вырос и выпуск ликерных вин - на 10,1%, до 1,073 миллиона декалитров.
"Мы считаем, что она (доля РФ
в мировом производстве вина - ред.) должна увеличиваться. Если сейчас составляет чуть более 2%, то исходя из введения новых виноградников в действие, увеличения урожайности и потенциального роста экспорта на новые рынки, мы считаем, что дорастить долю российского вина на мировом рынке до 3,5% вполне возможно", - сказал Протасов
, уточнив что речь идет о росте доли к 2030 году.
При этом, по его словам, в настоящее время наблюдаются два противоположных тренда: в мире производство вина сокращается, в России наоборот растет. "В этом смысле это дает нам возможность увеличивать свою долю на мировом рынке", - заключил он.