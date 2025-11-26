ФСБ опубликовала кадры задержания россиянина, подозреваемого в госизмене

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры задержания россиянина, искавшего уязвимости в работе систем ПВО в Подмосковье и впоследствии осужденного за госизмену и участие в деятельности террористической организации.

На видео показано, как оперативники заходят в дом злоумышленника, вытаскивают его из постели и надевают наручники. Также на кадрах допрос мужчины, его спрашивают о связях с украинскими формированиями, а затем проводят с ним оперативные мероприятия.