ФСБ опубликовала кадры задержания россиянина, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 26.11.2025
11:16 26.11.2025
ФСБ опубликовала кадры задержания россиянина, подозреваемого в госизмене
ФСБ опубликовала кадры задержания россиянина, подозреваемого в госизмене
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО в Подмосковье
Суд вынес приговор агенту СБУ, собиравшему данные о работе ПВО в Подмосковье
происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
ФСБ опубликовала кадры задержания россиянина, подозреваемого в госизмене

ФСБ показала видео задержания собиравшего данные о работе ПВО агента СБУ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры задержания россиянина, искавшего уязвимости в работе систем ПВО в Подмосковье и впоследствии осужденного за госизмену и участие в деятельности террористической организации.
Уроженцу Ростова-на Дону, собиравшему сведения о работе ПВО в Московской области и получившему от СБУ задание на подрыв воздушного судна высокопоставленного лица, суд в Москве назначил 24 года колонии строгого режима, приговор вступил в силу, сообщили ранее в ЦОС ФСБ.
На видео показано, как оперативники заходят в дом злоумышленника, вытаскивают его из постели и надевают наручники. Также на кадрах допрос мужчины, его спрашивают о связях с украинскими формированиями, а затем проводят с ним оперативные мероприятия.
Кадр видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене
21 октября, 09:51
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
