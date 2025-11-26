https://ria.ru/20251126/vens-2057860346.html
Власти США пока не знают мотив стрелявшего в Вашингтоне, заявил Вэнс
Власти США пока не знают мотив злоумышленника, устроившего стрельбу возле Белого дома, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 26.11.2025
