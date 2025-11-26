Рейтинг@Mail.ru
Власти США пока не знают мотив стрелявшего в Вашингтоне, заявил Вэнс - РИА Новости, 26.11.2025
23:58 26.11.2025
Власти США пока не знают мотив стрелявшего в Вашингтоне, заявил Вэнс
Власти США пока не знают мотив злоумышленника, устроившего стрельбу возле Белого дома, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, сша, вашингтон
Власти США пока не знают мотив стрелявшего в Вашингтоне, заявил Вэнс

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Власти США пока не знают мотив злоумышленника, устроившего стрельбу возле Белого дома, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы до сих пор не знаем мотив", – сказал Вэнс в ходе мероприятия в штате Кентукки.
Раненные при стрельбе в Вашингтоне сотрудники нацгвардии умерли в больнице
