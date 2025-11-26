Рейтинг@Mail.ru
Вэнс встретится с Дрисколлом в среду
22:31 26.11.2025
Вэнс встретится с Дрисколлом в среду
Вэнс встретится с Дрисколлом в среду
Вэнс встретится с Дрисколлом в среду
Министр армии США Дэниел Дрисколл, который участвовал в переговорах представителей Штатов по украинскому урегулированию, в среду встретится с американским...
Вэнс встретится с Дрисколлом в среду

Вэнс в среду встретится с Дрисколлом, который провел переговоры с Зеленским

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл, который участвовал в переговорах представителей Штатов по украинскому урегулированию, в среду встретится с американским вице-президентом Джеем Ди Вэнсом.
Вэнс в среду посещает базу в Кентукки. Он выступит перед военнослужащими в связи с предстоящим Днем благодарения. Дрисколл ранее встречался с Владимиром Зеленским в Киеве, затем в Женеве с представителями Украины и, по данным американских СМИ, участвовал в переговорах с представителями РФ в Абу-Даби во вторник.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Дрисколл указал Киеву на ограниченные возможности НАТО, сообщает NYP
Вчера, 10:07
Журналистский пул вице-президента сначала сообщил, что официальные лица попросили не упоминать министра армии среди участников мероприятия. Как передает корреспондент РИА Новости, в расписании до этого прибытие министра армии значилось.
"Дрисколл сегодня не посетит Форт Кэмпбелл", - сообщили журналисты пула.
Позже пришло уточнение о том, что "вице-президент Вэнс и министр Дрисколл встретятся в частном порядке" днем в среду на указанной военной базе. В публичной части мероприятия Дрисколл участвовать не будет, сообщил пул.
Американские СМИ сообщают, что для министра армии стало неожиданностью назначение переговорщиком по Украине, эта идея якобы пришла в голову Вэнсу. Президент США Дональд Трамп многократно признавал заслуги своих подчиненных, в том числе вице-президента, в дипломатических переговорах. Сам американский лидер находится во Флориде, где пробудет до воскресенья.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Дрисколл предупредил Киев о неминуемом поражении
Вчера, 05:16
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе резко высказались о Каллас из-за переговоров по Украине
Вчера, 16:18
 
