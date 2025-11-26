Рейтинг@Mail.ru
В Вене более тысячи таксистов вышли на протест - РИА Новости, 26.11.2025
19:05 26.11.2025
В Вене более тысячи таксистов вышли на протест
Крупная акция протеста таксистов проходит в Вене, из-за акции движение в центре оказалось затруднено, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2025
в мире
вена
австрия
вена
австрия
в мире, вена, австрия
В мире, Вена, Австрия
Акция протеста таксистов в Вене. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста таксистов в Вене. Кадр видео из соцсетей
ВЕНА, 26 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Крупная акция протеста таксистов проходит в Вене, из-за акции движение в центре оказалось затруднено, передает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов, в демонстрации участвуют свыше 1 тысячи человек и около 500–800 автомобилей. В районе акции образовались значительные пробки.
Лидер австралийской консервативной партии Одна нация Полин Хэнсон пришла на заседание верхней палаты в парандже - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Австралии сенатора выгнали с заседания за провокацию в парандже
24 ноября, 13:51
"Мы собрались здесь сегодня, чтобы поднять голос профессионального сообщества, которое годами игнорируют. Таксомоторная отрасль, когда-то уважаемая и доверенная профессия, к сожалению, сегодня находится в состоянии упадка", - заявили организаторы митинга в громкоговоритель.
Таксисты протестуют против ценового давления со стороны сервисов Uber и Bolt. По их словам, платформы предлагают поездки до 20% ниже установленного тарифа, что, как утверждают участники акции, приводит к ценовому демпингу и подрывает работу традиционных служб.
Помимо заявлений о нечестной конкуренции, связанной с тем, что агрегаторы (Uber, Bolt), по словам протестующих, привлекают большое число нелегальных или полулегальных водителей, работающих без тех требований, которые предъявляются к классическим такси, участники протестов указывают и на другую проблему - власти выдают больше разрешений, чем способен выдержать рынок. В результате доходы водителей существенно снижаются.
Участники протестной акции заявили, что за последние десять лет они неоднократно выходили на улицы. "Власти нас не слышат, а платформенным службам такси открывают любые двери… Почему именно мы постоянно оказываемся в невыгодном положении?" - добавили организаторы.
По их словам, водители компаний, берущие заказы через приложения, работают в районах Вены, где они работать не должны, занимают стоянки традиционных лицензированных такси и забирают их пассажиров. "Это несправедливо. Каждый должен работать в своем собственном районе. В Вене необходимо срочно создать новый и справедливый порядок", - призвали участники акции.
Автоколонна такси, непрерывно подавая звуковые сигналы, проследовала по центральным улицам Вены. Часть участников уже достигла финальной точки - площади Героев (Heldenplatz) у комплекса Хофбург, где расположено также ведомство федерального канцлера, тогда как остальные продолжают движение к месту собрания.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Постпред в Вене прокомментировал договор о запрете ядерных испытаний
13 ноября, 15:20
 
В миреВенаАвстрия
 
 
