В Вене более тысячи таксистов вышли на протест

ВЕНА, 26 ноя - РИА Новости, Светлана Берило. Крупная акция протеста таксистов проходит в Вене, из-за акции движение в центре оказалось затруднено, передает корреспондент РИА Новости.

По данным организаторов, в демонстрации участвуют свыше 1 тысячи человек и около 500–800 автомобилей. В районе акции образовались значительные пробки.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы поднять голос профессионального сообщества, которое годами игнорируют. Таксомоторная отрасль, когда-то уважаемая и доверенная профессия, к сожалению, сегодня находится в состоянии упадка", - заявили организаторы митинга в громкоговоритель.

Таксисты протестуют против ценового давления со стороны сервисов Uber и Bolt. По их словам, платформы предлагают поездки до 20% ниже установленного тарифа, что, как утверждают участники акции, приводит к ценовому демпингу и подрывает работу традиционных служб.

Помимо заявлений о нечестной конкуренции, связанной с тем, что агрегаторы (Uber, Bolt), по словам протестующих, привлекают большое число нелегальных или полулегальных водителей, работающих без тех требований, которые предъявляются к классическим такси, участники протестов указывают и на другую проблему - власти выдают больше разрешений, чем способен выдержать рынок. В результате доходы водителей существенно снижаются.

Участники протестной акции заявили, что за последние десять лет они неоднократно выходили на улицы. "Власти нас не слышат, а платформенным службам такси открывают любые двери… Почему именно мы постоянно оказываемся в невыгодном положении?" - добавили организаторы.

По их словам, водители компаний, берущие заказы через приложения, работают в районах Вены , где они работать не должны, занимают стоянки традиционных лицензированных такси и забирают их пассажиров. "Это несправедливо. Каждый должен работать в своем собственном районе. В Вене необходимо срочно создать новый и справедливый порядок", - призвали участники акции.