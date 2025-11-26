https://ria.ru/20251126/vashington-2057860576.html
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома - РИА Новости, 26.11.2025
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома
Очевидцы стрельбы вблизи Белого дома рассказали РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:59:00+03:00
2025-11-26T23:59:00+03:00
2025-11-26T23:59:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
флорида
каролин левитт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857385_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebf7459e778fb809a75a9cf055df55b7.jpg
https://ria.ru/20251126/ssha-2057860475.html
вашингтон (штат)
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857385_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_186f117c0bb9e3b1dd7d28adb5615891.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, флорида, каролин левитт, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Флорида, Каролин Левитт, Дональд Трамп
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома
Очевидцы сообщили, что слышали две очереди выстрелов у Белого дома