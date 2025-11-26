Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома - РИА Новости, 26.11.2025
23:59 26.11.2025
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома - РИА Новости, 26.11.2025
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома
Очевидцы стрельбы вблизи Белого дома рассказали РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов. РИА Новости, 26.11.2025
в мире, вашингтон (штат), сша, флорида, каролин левитт, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Флорида, Каролин Левитт, Дональд Трамп
Очевидцы рассказали о стрельбе у Белого дома

Очевидцы сообщили, что слышали две очереди выстрелов у Белого дома

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Очевидцы стрельбы вблизи Белого дома рассказали РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов.
"Мы услышали две очереди выстрелов. Сначала одна, и через какое-то время - вторая. Как хлопок", - рассказали очевидцы.
Ранее в среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила РИА Новости, что президент США Дональд Трамп в курсе стрельбы в центре Вашингтона. Его в это время в Белом доме не было - он улетел во Флориду.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
После стрельбы территорию у Белого дома в Вашингтоне оцепили
