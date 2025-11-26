Рейтинг@Mail.ru
23:49 26.11.2025
Федеральные агенты прибыли на место стрельбы в центре Вашингтона
Федеральные агенты прибыли на место стрельбы в центре Вашингтона
Федеральные агенты прибыли на место стрельбы в центре Вашингтона

Генпрокурор Бонди: федеральные агенты прибыли на место стрельбы в Вашингтоне

© AP Photo / Mark SchiefelbeinОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Федеральные агенты прибыли на место стрельбы в центре Вашингтона, где были ранены двое сотрудников национальной гвардии, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди.
"Федеральные агенты находятся на месте ужасающей стрельбы по двум национальным гвардейцам в Вашингтоне", - заявила она в соцсети Х.
Ранее в среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца. Об их состоянии пока что ничего неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила РИА Новости, что Трамп в курсе стрельбы в центре Вашингтона. Его в это время в Белом доме не было - он улетел во Флориду.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Стрелявший в нацгвардию в Вашингтоне заплатит за содеянное, заявил Трамп
