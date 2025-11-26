https://ria.ru/20251126/vashington-2057858418.html
Федеральные агенты прибыли на место стрельбы в центре Вашингтона
Федеральные агенты прибыли на место стрельбы в центре Вашингтона, где были ранены двое сотрудников национальной гвардии, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди. РИА Новости, 26.11.2025
Федеральные агенты прибыли на место стрельбы в центре Вашингтона
