Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп
Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп
Стрелявший в офицеров нацгвардии в центре Вашингтона получил серьезное ранение, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп
трамп: стрелявший в нацгвардейцев в центре Вашингтона получил серьезное ранение