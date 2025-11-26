Рейтинг@Mail.ru
Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/vashington-2057856724.html
Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп
Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп
Стрелявший в офицеров нацгвардии в центре Вашингтона получил серьезное ранение, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:41:00+03:00
2025-11-26T23:41:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
флорида
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057853100_186:0:1642:819_1920x0_80_0_0_e40f3ece3a59af80f7372c04df2ee136.png
https://ria.ru/20251126/ssha-2057855690.html
вашингтон (штат)
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057853100_368:0:1460:819_1920x0_80_0_0_8195ea0d5c85b7961da79cefbe54905a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, флорида, дональд трамп, каролин левитт
В мире, Вашингтон (штат), США, Флорида, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Стрелявший в нацгвардейцев в Вашингтоне получил ранение, сообщил Трамп

трамп: стрелявший в нацгвардейцев в центре Вашингтона получил серьезное ранение

© ФотоОбстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото
Обстановка в Вашингтоне, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Стрелявший в офицеров нацгвардии в центре Вашингтона получил серьезное ранение, заявил президент США Дональд Трамп.
"Животное (так он назвал стрелявшего – ред.) также серьезно ранено, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее в среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила РИА Новости, что Трамп в курсе стрельбы в центре Вашингтона. Его в это время в Белом доме не было, он улетел во Флориду.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трампу доложили о стрельбе в центре Вашингтона, заявили в Белом доме
Вчера, 23:31
 
В миреВашингтон (штат)СШАФлоридаДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала