Два нацгвардейца пострадали при стрельбе у Белого дома, заявила глава МВБ
Глава МВБ США Кристи Ноэм на фоне сообщений о стрельбе возле Белого дома заявила, что при стрельбе в Вашингтоне пострадали два нацгвардейца, она не привела... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:37:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
