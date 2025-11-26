Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025
23:37 26.11.2025
Два нацгвардейца пострадали при стрельбе у Белого дома, заявила глава МВБ
в мире
вашингтон (штат)
сша
вашингтон (штат)
сша
в мире, вашингтон (штат), сша
Два нацгвардейца пострадали при стрельбе у Белого дома, заявила глава МВБ

Глава МВБ США Ноэм: два нацгвардейца пострадали при стрельбе в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Глава МВБ США Кристи Ноэм на фоне сообщений о стрельбе возле Белого дома заявила, что при стрельбе в Вашингтоне пострадали два нацгвардейца, она не привела подробностей ЧП.
"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за двух национальных гвардейцев, которые были подстрелены несколько минут назад в Вашингтоне, округ Колумбия", - написала она в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
