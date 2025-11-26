https://ria.ru/20251126/vashington-2057854583.html
Белый дом находится в изоляции, заявил представитель администрации США
Официальный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним. РИА Новости, 26.11.2025
Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним