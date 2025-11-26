Рейтинг@Mail.ru
Белый дом находится в изоляции, заявил представитель администрации США - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/vashington-2057854583.html
Белый дом находится в изоляции, заявил представитель администрации США
Белый дом находится в изоляции, заявил представитель администрации США - РИА Новости, 26.11.2025
Белый дом находится в изоляции, заявил представитель администрации США
Официальный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:22:00+03:00
2025-11-26T23:22:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
https://ria.ru/20251126/tramp-2057854469.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
Белый дом находится в изоляции, заявил представитель администрации США

Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Официальный представитель администрации США подтвердил РИА Новости, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним.
"Можем подтвердить, что Белый дом в изоляции", – сказали там.
Ранее в среду полиция Вашингтона сообщила о стрельбе неподалеку от Белого дома, а позднее - о задержании подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в инциденте пострадали два нацгвардейца. Об их состоянии пока что ничего неизвестно.
Самого Трампа в это время в Белом доме не было, он улетел во Флориду.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп знает о стрельбы в Вашингтоне, заявила пресс-секретарь Белого дома
Вчера, 23:20
 
В миреСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала