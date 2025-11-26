https://ria.ru/20251126/vashington-2057854192.html
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона
Один человек задержан после стрельбы в центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома, сообщила полиция американской столицы. РИА Новости, 26.11.2025
