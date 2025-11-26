Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона - РИА Новости, 26.11.2025
23:14 26.11.2025
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона - РИА Новости, 26.11.2025
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона
Один человек задержан после стрельбы в центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома, сообщила полиция американской столицы. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T23:14:00+03:00
2025-11-26T23:14:00+03:00
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вашингтона

В Вашингтоне полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Белого дома

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Один человек задержан после стрельбы в центре Вашингтона в нескольких кварталах от Белого дома, сообщила полиция американской столицы.
"Один подозреваемый задержан", - сообщила полиция Вашингтона в соцсети Х.
Место преступления оцеплено, добавили в полиции.
Как передает корреспондент РИА Новости, инцидент произошел всего в нескольких кварталах от Белого дома. В районе, где располагаются дипломатические учреждения.
Белый дом сообщил, что о произошедшем доложено президенту США Дональду Трампу, который сейчас во Флориде. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что в инциденте пострадали два бойца нацгвардии, не приведя подробностей.
